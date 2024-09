Lekker avondje knokken en vanaf de bank met de ene hand in de Cheetos en de andere hand in de broek roepen dat die slome daar op het scherm eens wat beter op z'n dekking moet letten. Allereerst in Engeland, op Wembley, voor een RECORDPUBLIEK van 96.000 (!) man, het IBF-titelgevecht 'klassiek' boksen tussen Anthony Joshua en Daniel Dubois. Grofweg de nummers drie en vier van de zwaargewichtdivisie, na Oleksandr Usyk en Tyson Fury, die in mei tegenover elkaar stonden voor de Kroon, en in december nog een keer gaan. Joshua was de Golden Boy van het Engelse boksen, tot-ie werd gesloopt door de dikke dwerg Andy Ruiz en daarna twee keer werd ontmanteld door het fenomeen Usyk (lees terug: Usyk - Joshua I, Usyk - Joshua II). Joshua is echter op de weg terug, blijft een marketingfenomeen en staat nu voor zijn grootste test sinds zijn wederopstanding. Daniel Dubois is een kanon, een brok dynamiet van 1.96 meter en 106 kilo. Ook hij werd outboxed door Usyk, maar was met een controversiële low blow wel dicht bij de overwinning. Joshua kan beter boksen, is allrounder en heeft een defensief, terwijl Dubois toch vooral in de vijfde versnelling naar voren zal stampen. Onze gezellige voorspelling: Dubois wint in R5, einde fenomeen Joshua.

En dan, in het vechten waarbij ook de pootjes gebruikt mogen worden, Levi Rigters tegen Bahram Rajabzadeh. Op papier een oneerlijke matchup want 'onze' Rigters is 2.02 meter en 111 kilo, terwijl Bahram 'slechts' 1.87 meter meet met een gewicht van 98,3 kilo. Bahram is eigenlijk dan ook een lichtzwaargewicht is en zelf die divisie weet hij niet te 'cleanen' - zo werd hij tijdens de Light Heavyweight Grand Prix in de finale compleet gesloopt door Donegi Abena. ENFIN, Rigters zou eigenlijk matten met de Kroatische nachtmerrie Antonio Plazibat, maar die kampt met blessures en is druk met van rotsjes springen, voilà, daar is Braham. De winnaar van dit potje mag aan het einde van het jaar voor de Glory-wereldtitel tegen Rico Verhoeven. En eerlijk gezegd maakt Rigters dan een goede kans... en vriend Bahram niet. Bovendien: Hup Holland! Onze voorspelling: verschil in lengte, reach, gewicht en kracht is te groot. Bahram zal even stomen, en daarna gaat Levi 'm slopen. LIVE op Videoland.

UPDATE - Rigters wint via TKO in 3, zeiden we toch

UPDATE - Dubois maait Joshua neer in R1

UPDATE - R3. Joshua gaat WEER neer. Wat een slooppartij

UPDATE - R4. Joshua WEER neer. 3 knockdowns in 4 ronden, lol

UPDATE - R5. Wooooowwwwww wat een dikke vette KO in Ronde 5. Joshua is steenkoud UIT. Naar het hiernamaals getikt. Wat een gruwelijke bokspartij van Dubois. Precies zoals GeenStijl voorspelde trouwens, hoera