U weet: zo een paar keer per jaar duiken we het café in voor een partijtje boksen, zoals opa dat deed voor Mohammed Ali, zoals pa dat deed voor Mike Tyson en zoals wij dat het allerliefst doen (deden?) voor Tyson Fury (hier Fury - Wilder I, hier Fury - Wilder II, hier Fury - Wilder III, hier Fury - Whyte), en dan vooral de manier waarop de 2.06m lange en 120 kilo zware Gypsy King uit Manchester zich als technische tovenaar en met fenomenaal voetenwerk in de toplijsten van de beste boksers ooit knokte. Fury is 'gestopt', al daagde hij onlangs Derek Chisora (meh) uit voor een trilogie (de eerste twee gevechten werden 'uiteraard' gewonnen door Fury) en we zien 'm ook nog wel in actie komen voor een unification of the belts tegen de winnaar van Usyk vs. Joshua II. Want wat is dat nou weer? Boy wonder Anthony Joshua (32), de man met het lekkerste lijf van de planeet, was 22 wedstrijden onklopbaar, tot hij ineens poets kreeg van dat dikke knalpatroon Andy Ruiz jr. Joshua nam revanche, won vervolgens ook van Kubrat Pulev, maar werd in een gruwelijke en ongelooflijke bokswedstrijd compleet gesloopt, ontmanteld en outboxed door boks-iq miljoen én de linkerhand uit de hel van de kleinere Oleksandr Usyk (35). De Oekraïner trok vervolgens naar Kiev om zijn vaderland te verdedigen, maar kreeg toestemming (wat wil je met Vitali Klitschko als burgemeester) om zich voor te bereiden op de rematch met Joshua, die vanavond (verwachting: 00.00 uur Nederlandse tijd) plaats zal vinden in Saudi-Arabië. Op het spel staan de titels van de WBA, IBF, WBO en de IBO en het zou MEGA zijn als de winnaar van deze partij hierna voor álle titels in de ring stapt met Tyson Fury voor de grootste bokswedstrijd aller tijden. De verwachting is (wederom) dat Joshua als een beest tekeer zal gaan in de eerste ronden, maar als Usyk de storm overleeft zou hij zomaar weer eens superieur kunnen zijn. In Nederland kijken is allemaal ingewikkeld en gedoe maar u vindt vast wel een weg.

Stijlloze voorspelling : Usyk op punten

En dan, voor iedereen die houdt van boksen met de voetjes erbij, is er ook Jamal vs. Benny II. U weet wel, Jamal Ben Saddik, 2.05m en 120 kilo, het biologische wereldwonder uit Marokko: de enige levende cycloop ter wereld en dan heeft hij ook nog eens twee ogen. In een ongekend hengstenbal had hij wereldkampioen Rico Verhoeven op de knieën, maar Rico stond op uit de dood en gooide Jamal in diens eigen gegraven graf. The Goliath kreeg vervolgens gezeik met politie en justitie, zou knokken tegen Levi Rigters (op het laatste moment afgelast) en komt nu, bijna een jaar later, pas weer de ring in. Tegen Benjamin Adegbuyi uit Roemenië, 1.98m en 119 kilo, die hij bij Glory 62 bij het Heavyweight Tournament de ring door ramde met zijn zwakke linkerhand... omdat de rechter gebroken was. Benny claimde dat Jamal die wedstrijd alleen maar had gewonnen omdat hij een makkelijkere route naar de finalewedstrijd had. Welnu, eindelijk tijd om voor eens en voor altijd uit te maken wie de baas is. U kijkt op Videoland. Stijlloze voorspelling : Jamal in ronde 1

Bier koud? Helpers weg? DING DING DING