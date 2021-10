Jamal Ben Saddik, u wist niet dat het bestond maar hij is het: een cycloop met twee ogen. Een met een laagje roomboter ingevette kolos van gehard staal, 2.05 meter, 123 kilo en gevulde bloembakken als vuisten, zo zwaar als een goederentrein en zo snel als de TGV. Eerst dachten we: sjonge jonge wat is die Jamal toch een zak patat, en toen vonden we het nog hartstikke mooi dat zijn hoofd van zijn gigantische romp werd gescheiden door Rico Verhoeven. Maar de kansen op de popular vote zijn inmiddels wel gekeerd. Jamal bleek, hoewel hij nog wel effe in de bajes belandde, tijdens zijn interviews en analyses ineens een hartstikke sympathieke vent. Maar vooral: oprecht. Gewoon knokken, geen gedoe. Dat in tegenstelling tot Rico Verhoeven, die heel hard in de toerenbegrenzer aan het rammen is op de Schaal van NRC Handelsblad. Het is allemaal té gemaakt. Gespeeld bescheiden. Poeslief. Mister nice guy. Als de mediawereld een pornofilm was, zat Rico in een gangbang. Als Rico gedwongen wordt een emmer poep te eten kruipt-ie nog bij Humberto op schoot om te vertellen dat het zo ongelooflijk lekker is. Het is allemaal nep en fake en gemaakt. Hij wil graag acteur worden, nou dat treft, want dat is hij al. Verder niets dan lof voor de kwaliteiten van de King of Kickboxing trouwens - als wij tegen 'm zouden moeten knokken zouden we (waarschijnlijk) ook verliezen. Een knalpatroon van 121 kilo, poten als boomstammen, tactisch goed, een harde kin en vooral: rustig, mentaal ijzersterk, geloof in eigen kunnen, geduldig. Iedereen die aan die enorme poten komt zagen, sterft een sportieve dood. Maar als er IEMAND is die 'm kan verslaan. Dan is het Jamal. Het voorprogramma (Glory 79) is al begonnen en gratis te zien (ook op KIJK), het hoofdprogramma is PPV te zien bij Glory en kost € 20. Rico vs. Jamal vermoedelijk rond 22.30 uur. Uitslagen volgen hieronder in updates. Hup Jamal! (En Rico als we 'm tegenkomen)

UPDATE 20.25 uur - Eerste gevecht van het hoofdprogramma is afgelopen. Destructiebedrijf Michael Duut (NL) SLOOPT de benen van John King (VS) en maakt het af met een knie

UPDATE 20.45 uur - Adegbuyi vermorzeld door de beuken van Plazibat. Die laatste gaat de tegenstander worden van de winnaar van het gevecht tussen Pipo en Jamal, let maar op