De Telegraaf beschrijft hem als "de 30-jarige Ben S., geboren in Antwerpen". Het AD schrijft "Ben S. is een grote naam in de vechtsport". Zou het misschien gaan om die ONWIJZE MIET van slechts 2.05m die zijn wedstrijd tegen Rico afzegde wegens een beetje rugpijn. Misschien. Maar wat heeft-ie nu weer gedaan, als hij het inderdaad is? Nou, de politie heeft encryptie-communicatiedienst Sky ECC gekraakt, waardoor de politie een lange tijd live mee heeft kunnen lezen in het berichtenverkeer van de coke-wereld. Dit leidde tot o.a. de arrestatie van 48 personen waaronder een stel gladde advocaten en een voorman van de Belgische Hells Angels, 17 ton onderschepte coke en 1,2 miljoen euro aan in beslag genomen contanten.

Sky ECC is een bekende sponsor van S. en daarbij is S. zelf ook 'reseller' van telefoons met de versleutelde dienst erop. Allemaal leuk hoor, maar dat is dus helemaal niet illegaal en het is ook niet duidelijk op welke grond S. exact gearresteerd is. misdaadverslaggever Jens Olde Kalter: "(...) Maar hij zou zich wel moeten afvragen: wie is mijn clientèle? Dat zijn niet de gewone ceo’s van bedrijven, dat zijn doorgaans criminelen.” Waarom de kickbokser, die bekend is onder de bijnaam The Goliath, dan is aangehouden? Wellicht op verdenking van witwassen, stelt Olde Kalter. ,,Heeft hij een inschrijving als ondernemer? Een deugdelijke administratie? Of hebben ze grote hoeveelheden cash aangetroffen die hij niet zomaar kan verklaren?”"

Nou, ons is in ieder geval één ding weer kristalhelder: je mag helemaal niks meer.

