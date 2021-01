Gerges z'n vrouw wint wel regelmatig een potje knokken. Beetje zielige meeloop crimineel is het maar op een goede dag kan hij best gevaarlijk zijn voor Verhoeven. Inderdaad treurig voor Verhoeven dat hij de KOK van de armoede is: vroegah met Aerts, Hoost, Bonjasky, Hari, Schilt, LeBanner, Hunt, Abidi, Hug etc had de sport toch meer aanzien.