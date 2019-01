Vissen. Ik doe vissen. Mooiste sport die d'r bestaat. Sta of zit je ook, op die 2 pootjes van je (of zo'n visstoeltje van Rob, van de Plus). En je gooit ook wat uit, je hebt geen idee hoe vaak. Niks te gek.

Weer of geen weer. Als ze me missen, dan ben ik vissen.

-Tussen de voorntjes van de vreetgrage Polen,

tussen het gras,

tussen het helm,

en met een fikse tas,

tussen de golven

gaat die stok op en neer,

tussen het bootjevarend gajes,

of industrievaart

zorg ik weer voor meer,

eten op het bord,

voor omega 3 in de pan

in de oven,

of in Le Creuset

vandaag is het zeebaars,

morgen een makreel, misschien

of glimmer zeeforel,

met een haak in z'n bek,

koket, geen bier en kroket

maar dat stoeltje,

dat past als een ouwe schoen,

net als slootje springen,

dat gaat nog altijd,

zoals toen

*KLOK! *