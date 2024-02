Het is 'duidelijk' waar F1-teambaas der teambazen Christian Horny van wordt beschuldigd: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dan weten we dus NOG helemaal niks. De Telegraaf heeft de 'seksueel getinte berichten' die verstuurd zijn aan een 'werkneemster' ingezien maar door er lekker schimmig over te doen kan Erik van Haren straks nóg een artikel in De T. gooien, en dan nóg een, en dan nóg een, en zo staat De T. lekker lang op poleposition. Was het over en weer, was het unilateraal verkeer, wat is er verstuurd, was het dwang / dwingend, is Horner opgegeild, is het vergelijkbaar met de seksueel getinte "humor" die Spartacus dagelijks naar Mosterd stuurt - we weten niks. MORS HET SAP. Hoe dan ook: voor Horny ziet het er slecht uit, hij zou getracht hebben de meldster af te kopen (voor 760k) en de familie Verstappen zou klaar zijn met Horny, al wordt dat ook weer door alle partijen ontkend. Heeft iemand trouwens nog een leuk grapje paraat over 'gebruikt rubber'?