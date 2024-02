Zaterdagmiddag Samantha met vriendinnen naar de high tea en u voor de televee. Kijk wij zeggen wel dat schaatsen ONZE sport is maar we winnen nou eenmaal vaak met schaatsen. Die Belgen zeggen dat veldrijden hun sport is, maar ook in die sport zijn WIJ beter. Morgen wint Mathieu van der Poel namelijk bij de meneertjes (met Belgen op plekken 2, 4, 5, 6, 8, 9 en 10, want Nieuwenhuis wordt derde en Ron Pikhaar wordt zevende) en vandaag wint er een Nederlandse mevrouw bij de mevrouwen. Het is Fem van Empel tegen Puck Pieterse tegen Ceylin Alvarado tegen Lucinda Brand. Het mooiste uurtje Hollands vrouwenglorie van de winter, en als troost vreten we Belgische frieten met mayonaise en drinken we Belgische bieren. LIVE op onze eigen Neuken Penisvergelijken Omhoogpijpen, bij de Belg en op Eurosport. Voorspelling: 1. Empel, 2. Brand, 3. Pieterse. Doei!