Voor de tachtigste keer in de laatste tien jaar mag Feyenoord voetballen tegen AS Roma, een stinkende verzamelbak criminelen, misdadigers, schoften en cokegebruikers. Althans, er lopen er daar een paar op het veld die in de kleedkamer een groepssnuifje hebben gedaan, anders kunnen we dat doorgesnoven gedoe tussen de lijnen niet verklaren: Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Leandro Paredes. En tegen dat clubje schopgraag gevangenisvolk mist Feyenoord een reeks bepalende spelers: Giménez, Trauner, Bijlow, Timber, Geertuida. Dat wordt dus niks. Oe aa Ed de Goey, hup Feyenoord!