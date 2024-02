Tsja we kunnen er allemaal ingewikkeld over doen maar Mathieu van der Poel wint zo natuurlijk het WK fietsen in de modder. Op plek twee een Belg, op plek drie Joris Nieuwenhuis, op plek vier en vijf en zes een Belg, op plek zeven Ron Pikhaar, op plek acht een Belg en verder maakt het toch allemaal geen zak uit. U gaat ons niet vertellen dat u iets beters te doen hebt. Naar de heide, met Samantha, wandelen, blabla. Lekker tv kijken, NOS, Belg, Eurosport, alles. Hups!

UPDATE - Ja hoor! Mathieu 1, Nieuwenhuis 2, Belg 3, Ronhaar 4, Belg 5, Belg 6