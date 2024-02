Nou Ajax heeft een nieuwe speler hoor. Jordan Henderson. Een soort Georginio Wijnaldum maar dan met een taalbarrière. Deze maat kan pas in april 2025 terug naar Engeland anders moet hij belasting dokken over zijn Arabische salaris. En dan speel je dus ineens bij Ajax! Die club stond een paar maanden keihard voor lul, maar heeft nu de weg naar boven te pakken. En een plezier dat Ajax-fans hebben: zijn wij zó slecht, worden we mogelijk toch nog tweede. Ja, echt heel knap. Het ongenaakbare PSV wordt natuurlijk kampioen. OF KNALT BROBBEY ER VANAVOND GEWOON DRIE IN? We gaan het zien, bij Ajax tegen PSV. Stijlloze voorspelling: 1-1.