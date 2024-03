Er is maar één Europees staatshoofd met een persoonlijke fotograaf die hem overal volgt om de meest gewichtige momenten in zwartwit vast te leggen, en het is niet Olaf Scholz

Macron was sinds de onderstaande video in juli 2022 natuurlijk al met afstand de meest interessante man van Europa.

Maar nu is het met deze [in de nasleep van Macrons suggestie Franse troepen naar Oekraïne te sturen pathetisch getimede] nieuwe foto's ook nog eens de sterkste man van Europa.

Het is bekend dat Macron van vechten houdt, omdat elke keer als hij (volkomen terecht) geslagen wordt door Franse burgers, zijn eigen bewakers hem uit zijn tegenaanval moeten tillen. Maar van vechten houden is niet hetzelfde als kunnen vechten. En ondanks dat het geen bewegend beeld betreft kunnen wij als erkende vechtsportanalysten concluderen dit toch voornamelijk show is. Ten eerste; dit zijn erg ongebruikelijke handschoenen voor bag work, ten tweede heeft hij bovenstaand zijn linkerhand niet in dekking en ten derde is het een Fransman.

Meer belangwekkende video's na de breek.