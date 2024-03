Bovenstaand ziet u op het keurige nieuwskanaal LCI (wiki) Franse oud-kolonel Vincent Arbaretier(@) aan het woord over hoe een eventuele Franse troepeninzet te Oekraïne eruit zou kunnen zien. Dat deze voorheen ongekende taal nu openlijk plaatsvindt in de landelijke Franse media is natuurlijk een direct gevolg van Macrons - naar de letter vrij onschuldige - opmerking die vervolgens een eigen leven ging leiden: "We should not exclude that there might be a need for security, that then justifies some elements of deployment. But I've told you very clearly what France maintains as its position, which is strategic ambiguity, that I stand by. Nothing should be excluded to pursue our goals."

Kolonel Arbaretier benadrukt dat de grondwettelijke en operationele krachten van de Franse strijdkrachten zijn dat ze expeditionair georganiseerd zijn. Maar vooral dat ze heel snel ingezet kunnen worden omdat president Macron dit op persoonlijk gezag mag, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Duitse strijdkrachten, die de goedkeuring van het parlement behoeven.

Het eerste scenario dat besproken wordt is het plaatsen van Franse troepen langs de Westoever van de Dnjepr. Dit zou volgens de kolonel een geografisch makkelijk te herkennen grens tussen Oost- en West-Oekraïne zijn, wat het makkelijker maakt een rode lijn voor de Russen te trekken, namelijk: niet voorbij de Dnjepr. In een toch wel erg grote verschuiving van de doelpalen noemt de kolonel dit scenario vervolgens "absoluut geen provocatie jegens Rusland", omdat Frankrijk geen aanvallende intenties zou hebben.

Het tweede scenario betreft de plaatsing van Franse troepen langs de Oekraïens/Wit-Russische grens om "Wit-Rusland te ontmoedigen Rusland te helpen en om Kiev te beschermen." Vervolgens worden de doelpalen opnieuw verzet door te zeggen dat deze beide vormen van inzet "ook gecombineerd kunnen worden", en wel om "de Russen een signaal te sturen dat als ze deze grenzen overschrijden, ze onze vuurkracht riskeren, inclusief onze onconventionele vuurkracht."

Zeer waarschijnlijk verwijst hij met de term "onconventionele vuurkracht" naar Frankrijks nucleaire arsenaal. In het begin benadrukte hij ook al dat Frankrijk een kernmacht is, en we weten niet wat hij anders kan bedoelen met "onconventionele vuurkracht", want alle vuurkracht is conventioneel, behalve nucleaire.

Voor deze inzet zijn volgens de kolonel 20.000 troepen nodig.