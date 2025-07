Het is Vijf over Twaaf. Goeiemiddag. We gaan even drie colletjes van Hors Catégorie over. Twee keer naar 2000 meter, en dan nog een keer naar 2304 meter. Op die laatste col verloor Tadej Pogačar de Tour van 2023 van Jonas Vingegaard. En dan niet met smoesjes over "slechte moraal", "geen benen hebben", "bedorven kip" en/of "lekke band". Maar Pogi sprak de historische woorden I'M GONE, I'M DEAD. En weg was-ie. Pogi kennende gaat dat niet nog een keer gebeuren & na dat brute geweld bergop op de Ventoux kunnen we niet anders concluderen: Parijs is niet ver meer, en we hebben een winnaar. Of er moet nog een malloot in het publiek zijn met andere plannen. Snacks, frisdrank, verrekijker. KOERS