Circa twee keer per jaar, dan mogen Wij Boksfans des GeenStijls (fans van het klassieke boksen, niet dat lompe geheister met die staalkabels onder het lichaam) los voor de Wedstrijd van het Jaar. En vanavond is het weer raak met een Wedstrijd van het Jaar. Tyson 'Gypsy King' Fury (31 winst, 0 verlies, 1 gelijk) tegen Dillian 'Body Snatcher' Whyte (28 winst, 2 verlies). Alles draait natuurlijk om eerstgenoemde. Langzaam maar zeker wordt de 33-jarige Fury opgenomen in de lijstjes van de beste boksers ooit, de zwaargewichten natuurlijk, want hoe ingenieus Floyd Mayweather ook verdedigde, hoe Canelo Álvarez de ring ook weet af te sluiten en zijn tegenstanders tot waanzin drijft in de hoeken, het draait natuurlijk om de grote meneren. Om Muhammad Ali, Mike Tyson, Joe Frazier, George Foreman, Joe Louis. En dus ook: Tyson Fury. De 2.06 meter lange en 120 kilo zware kolos is gek genoeg geen powerpuncher, zoals zijn tegenstander vanavond wel is, maar een technisch superieure bokser die de ring domineert, zeker voor zijn omvang razendsnel, met ongeëvenaard voetenwerk en een kop die niet te kraken is. Neem nou de eerdere supergevechten tegen de Amerikaanse superster Deontay Wilder (deel 1 hier, deel 3 hier, deel 2 was totale dominantie): Fury ging neer, stond op en knokte zich terug in de wedstrijd.

Hij kreeg niet zijn unification of the belts-gevecht met die andere superster, Anthony Joshua, wiens vlam toch wel is gedoofd sinds de eclatante nederlaag door het fenomenale voetenwerk en de razendsnelle jabs van de Oekraïense onderkoning Oleksandr Usyk. Fury kreeg ook niet het gevecht met diezelfde Usyk, die mogelijk gaat rematchen tegen Joshua, mogelijk op cruiserweight (lichtzwaargewicht) gaat knokken met de fantastische Canelo, maar evenwel de optie van een unification tegen Fury openhoudt. Overigens is Usyk weer in training: hij zat in Kiev om zijn land te verdedigen, maar is naar Polen vertrokken voor trainingskamp. Mannen tussen de 18 en 60 mogen Oekraïne niet verlaten, maar er is een uitzonderingsregel voor mannen met drie kinderen onder de achttien jaar - van toepassing op Usyk, en hij heeft gebruik gemaakt van de regeling.

Dan Dillian Whyte (34). Het is toch een soort troostprijs voor Fury. Whyte was op weg naar superstardom, maar verloor met een perfect record van 16-0 op zak in 2015 van Joshua. Sindsdien boekte hij overwinningen op onder anderen Derek Chisora (2x), Joe Parker en Lucas Browne, tot het opnieuw fout ging, en wel tegen de inmiddels gestopte Rus Alexander Povetkin - een halfjaar later kreeg Whyte revanche. ENFIN, waar is Whyte goed in? Simpelweg: snoeihard rammen. Hij is technisch niet perfect, zijn 'boxing IQ' is niet geweldig, maar zijn klauwen zijn mortiergranaten die iedere vechter ter wereld een slaapje kunnen laten doen. En, hoewel Fury ALTIJD weer opstaat, is hij niet onkwetsbaar - Fury wordt altijd wel geraakt en gaat ook (te) vaak neer. We hebben er zin in makkers. Stijlloze voorspelling: Fury wint door middel van KO in ronde 9. Er zijn 94.000 toeschouwers op Wembley. U leest het goed: 94.000 toeschouwers. Fury - Whyte is in Nederland op televisie te zien bij Viaplay - of vast wel ergens in de sportsbar of de KROEG. Het is tenslotte een Stamcafé!

Dan ben je 1.93 en dan ben je 'klein'

Face Off

Let's get ready to rumble!