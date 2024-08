Jake Paul is een gigantische paardenlul. Hij doet het met onze eigen Jutta Leerdam, maar voor de rest is het maar een zielig mannetje. Hij was van jongs af aan vlogger en werd daarmee heel erg rijk. Toen besloot hij dat hij zichzelf een goede bokser vond. In plaats van serieus gaan boksen, besloot hij het met name op te nemen tegen influencers en uitgerangeerde vechtsporters, meestal uit andere disciplines. Voor het gevecht van dit jaar besloot hij bokslegende Mike Tyson uit te dagen. Erg dapper, een 58-jarige pensionado.

Het gevecht tussen Tyson en Paul, dat wordt uitgezonden op Netflix, moest worden uitgesteld naar november vanwege gezondheidsproblemen bij Tyson. Een vast onderdeel van dit soort bokswedstrijden is dat de vechters elkaar maanden van tevoren gaan uitdagen en een elkaar aantal seconden erg homosueel in de ogen kijken, een zogeheten stare down. Hierbij was direct het verschil tussen het vlogjongetje en de grote Mike Tyson te zien. De oud-wereldkampioen kon alleen maar lachen om de sneue poging tot stoerdoenerij van Jake Paul. Hij durfde zelfs iets lelijks over Tysons gezondheidsperikelen te zeggen, wat een held. Het is te hopen dat Mike Tyson dit stuk genetisch afval finaal tegen de vlakte ramt, om daarna zijn beide oren af te bijten.