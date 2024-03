Streamingplatform Netflix begeeft zich tegenwoordig in de wereld van de liveuitzendingen, met onder meer golf, WWE, tennis ('Netflix Slam') en nu ook boksen. De grootste showpony van het circus en de mannenslaaf van Jutta Leerdam, Jake Paul, gaat voor de dienst knokken met Mike Tyson. Laatstgenoemde is de grootste bokser ooit (ja), was eind jaren 80 de hoofdrolspeler van iedere nachtmerrie en ramde bijna al z'n tegenstanders in een of twee rondjes naar de vloer. Kennelijk moet er geld in de la komen, want de nu 57-jarige Tyson gaat dus de strijd aan met die omhooggevallen streammuil. Kunnen ze elkaar op voorhand mooi uitschelden voor de kliks, een beetje sfeer poken en als Paul wint heeft-ie behalve een zege op een opa nog helemaal niks. Hij knokte een paar rondjes tegen wat uitgerangeerde MMA-opaatjes, versloeg wietkoning Nate Diaz en z'n enige echte test - tegen de abominabele Tommy Fury - ging verloren. Maar hey, hij kan straks wel weer lekker luxe op vakantie met Jut!