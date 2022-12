En dan laten we voetbal nu weer voor wat het is en gaan we in het StamCafé maar weer eens kijken naar knokken: The Greatest Show on Earth. De fenomenale en ongeslagen wereldkampioen Tyson Fury, door velen gezien als misschien wel de beste zwaargewicht aller tijden, verdedigt voor 60.000 toeschouwers (en miljoenen voor de buis) in het stadion van Tottenham Hotspur zijn titel tegen zijn landgenoot Derek Chisora. Het is al de derde keer dat de twee elkaar treffen (uiteraard 2-0 voor Fury) en het is een partij waar eigenlijk niemand op zit of zat te wachten. Voor Fury is de pot niet meer dan een opwarmertje voor een knaller van een titelgevecht tegen Oleksander Usyk, de kampioen van de andere bonden.

Chisora is met zijn 38 jaar een uitgerangeerde krijger (zeggen we stoer) die in de laatste jaren klop kreeg van onder anderen Dillian Whyte, Joe Parker (2x) en de Oekraïense tovenaar Oleksandr Usyk: Fury verleent hem een gunst, meer niet. Gigant Fury (31-1-0) stapt de ring in met 121,8 kilo geweld (tegenover 118 kilo voor Chisora) en is bij de bookmakers de torenhoge favoriet om zijn opponent knock-out te rammen. Chisora gaat het niet alleen verliezen op bereik, gewicht en fitheid, maar ook op techniek, voetenwerk (Fury beweegt ondanks zijn 2.06m soepel als een middengewicht), boksintelligentie en gewoon brute kracht. Mocht hij Fury tóch weten te raken - de kolos is defensief geweldig maar soms kwetsbaar - dan is het nooit afgelopen: Fury komt altijd terug uit de hel. Als Chisora uit de weg is geveegd kunnen de onderhandelingen met Usyk (hij is aanwezig in Londen) beginnen voor een onderlinge ontmoeting ergens begin 2023. Mochten er geen handtekeningen gezet worden, dan zit er nog genoeg ander topmateriaal in de zwaargewichtdivisie: Joe Joyce, Andy Ruiz jr., nog een keer Deontay Wilder of toch eindelijk Anthony Joshua. Titelgevecht is live te zien bij... het Algemeen Dagblad (!) met ring walks rond 22.00 uur Nederlandse tijd.

Eerdere bokspartijen teruglezen op de GeenStijls kan ook: Fury - Wilder I, Fury - Wilder II, Fury - Wilder III, Fury - Whyte, Fury - Schwartz, Usyk - Joshua I, Usyk - Joshua II, Joshua - Pulev, Joshua - Ruiz I, Joshua - Ruiz II.

Voorspelling: Fury wint door een knock-out in ronde 7. Helpers weg!



UPDATE - To-ta-le dominantie. Eenzijdige kloppartij. IEDERE RONDE gewonnen door Tyson Fury. Scheidsrechter grijpt in en stopt het gevecht in ronde 10. Wel respect dat Chisora zo lang bleef staan.