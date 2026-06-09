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We worden wereldkampioen!

In de finale rollen we die Oezbeken gewoon op

Ronald Koeman tijdens Nederland - Oezbekistan

Gisteren allemaal genoten van Nederland tegen Oezbekistan? Mooi! WIJ OOK! Ronald Koeman (foto) had het allemaal weer mooi op orde. Fijn in zijn 4-3-3-opstelling. Beetje de bal van hot naar her spelen. Goede scheidsrechter geregeld ook. Keepertje geblesseerd. Dumfries totaal niet in de wedstrijd. Van Dijk in slaap gesust, kan mooi wakker worden als hij straks een keer tegen Mbappé moet. Van Hecke verdient de wereldcup alleen al om zijn uitstraling. Van de Ven wel weer lekker langs de lijn gehold. Frenkie de Jong tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug. Ryan Gravenberch deed ook mee. Reijnders lekker lopen man! Hier op het veld lopen, dan weer daar op het veld lopen. Summerville mooi kansje gekregen. Ging er niet in, maar wel gekregen. Malen scoorde bij zijn cluppie lekker veel. En Gakpo legt er twee pingels in. Waar maakt iedereen zich eigenlijk druk om? WE WORDEN WERELDKAMPIOEN!

Tags: sport, voetbal, nederlands elftal
@Mosterd | 09-06-26 | 09:30 | 187 reacties

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