NU. De Tour de France
In Spanje
Lekker he, die sportzomersuperzondagen waarop u kan kiezen tussen voetballers, autoracers en iele mannetjes met zongebruinde snoetjes en kaalgeschoren beentjes met fijne bobbeltjes in net iets te strakke broekjes! Geen zorgen, kiezen voor de broekjes is helemaal niet erg. De Tour de France is weer begonnen. Drie weken lang luisteren naar geleuter over kastelen. De boel begon gisteren in Frankrijks buurland Spanje met vandaag een dikke rit in lijn: drie keer de Montjuïc in Barcelona op. Mathieu van der Poel is kanshebber op de ritwinst, maar vermoedelijk gaat het tussen Vingegaard, Pogacar en Evenepoel. O ja, het kasteel van Montjuïc werd gebouwd in de 17de eeuw, werd tot het regime van Franco gebruikt als gevangenis waar ook executies plaatsvonden, tegenwoordig is het een of ander hip cultureel centrum. Er staat ook een oud kanon. Bent u weer helemaal bij!
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