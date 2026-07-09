Vandaag makkers. Baas op tijd naar huis. Jeanine van de Balie en Jeroen van sales lekker de spinnenwebben in de bezemkast laten weghijgen en zelf in alle rust de kantoor-tv op Belg, Eurosport of NOS: de eerste grote bergetappe van de Ronde van Frankrijk 2026. De etappe over de Aspin en de Tourmalet, waar uw grote schrijvende en bierdrinkende vriend Mosterd op een geleende BMC Teammachine in de punten reed in het Strava-klassement voor net iets te dikke winnaars. U versiert het kantoor met muziek van Dalida, boeken van Mart Smeets en zonnebloemen van het oude Frankrijk. Stokbroodje patturijn erbij, hammetjes, olijven en dan drinkt u een frisse Beaujolais die u een uur geleden in de kantoorkoeling hebt gejoekeld. Dan kunt u vanavond dronken van geluk en gloeiend van de wijn weer naar huis, natuurlijk niet met de auto, maar met de fiets. Een Gazelle Esprit met 3 versnellingen die nog net mocht binnen het bereik van het fietsenplan van uw sneue werkgever. En straks thuis begint Samantha weer te zeiken, maar dat is weer een ander verhaal. Maar nu eerst: DE BERGEN! Tadej Pogacar vs. Jonas Vingegaard, we zitten klaar.