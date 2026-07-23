Terwijl u dit leest zit het bestuur van de NVJ ergens te spoedvergaderen want er is weer grove inbreuk gemaakt op onze rechtsstaat door een hondsbrutale aanval op journalisten. De NOS-equipe bij de Tour de France (in Frankrijk, red.) schrok zich vanmorgen een hoedje toen ze om half 8 uit bed werden gebeld (ze staan normaal gesproken rond het middaguur op, red.) met de boodschap dat de bus met NOS-apparatuur slachtoffer was geworden van een (extreemrechtse) inbraak. "Alle ruiten ingeslagen en spullen meegenomen. Het was een drama", aldus Han Kock. Zo zie je maar weer dat de anti-NOS-hitserij ook gewoon buiten Europa effect heeft. Er zou bij de roof geen apparatuur zijn buitgemaakt die noodzakelijk was voor het uitzenden, maar de NOSers liepen vandaag wel met groene plopkappen van de VRT. Wellicht loopt er nu dus ergens iemand rond met een gejatte NOS-plopkap, op eigen houtje allemaal kritische vragen te stellen. Wat een ramp. Sterkte NOS, sterkte Nederland.