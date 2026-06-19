NOS kopt '18 doden door Israëlische aanvallen op Libanon', verzuimt 4 gedode en 5 (zwaar)gewonde IDF-soldaten door Hezbollah-aanvallen te melden
Scheids dit is gewoon werkweigering
Zoals te lezen in het Iran-liveblog: er zijn gisteravond kort na middernacht 4 IDF-soldaten, waaronder de onderstaande commandant van een tankbataljon, gedood door een Hezbollah-aanval. Een paar uur later raakten er die nacht door een nieuwe Hezbollah-aanval vijf IDF-soldaten gewond, waarvan een ernstig. Je zou denken: dat is nogal relevante context als de staatsomroep om 09:39 vanochtend "Zeker 18 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon ondanks bestand" kopt. ""op Libanon""", wat sowieso misleidende taal is, omdat het aanvallen zijn op Hezbollah, en niet op Libanese overheidsdoelen.
Het enige dat de NOS schrijft is: "Het Israëlische leger zei dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en -infrastructuur in Zuid-Libanon. Volgens het leger waren de aanvallen een reactie op de "herhaalde schendingen van het staakt-het-vuren" door Hezbollah. Zo zou de groep afgelopen nacht raketten hebben afgestuurd op Israëlische troepen in Zuid-Libanon."
Hier ondertussen een overzicht van de 25 (!) Hezbollah aanvallen eergisteren en gisteren, dus nog zonder die van na afgelopen middernacht. Mooie wapenstilstand. En dat terwijl/omdat Iran eist dat 'de oorlog tussen Israël en Hezbollah stopt'.
Zit je dan met je webredactie van 300 fte, die natuurlijk wel tijd heeft om gisteravond nog te schijven: "Hamas profileert zichzelf als verzetsbeweging tegen de Israëlische bezetting en weigert de wapens neer te leggen. Israël begon het genocidale geweld in Gaza in reactie op de grootschalige aanval door Hamas op 7 oktober 2023."
Update 11:45 - De IDF meldt zojuist dat het sinds vannacht meer dan 80 Hezbollah-doelwitten aangevallen, en daarmee "tientallen" Hezbollah-strijders gedood heeft.
Help ons de NOS er niet mee weg te laten komen
Namen 2 van de 4 IDF-slachtoffers vrijgegeven
🕯️LTC Dor Gedalia Ben Simhon, 32— LTC Ariella Mazor (@LTC_Ariella) June 19, 2026
LTC Dor, from Beit HaShita, the commander of the 52nd Battalion, 401st Brigade, fell in combat in southern Lebanon.
I send my deepest condolences to his family and loved ones. May his memory be a blessing. pic.twitter.com/HAuqFlgASM
🕯️ Master Sergeant (Res.) Alexander Filin, 29— LTC Ariella Mazor (@LTC_Ariella) June 18, 2026
Master Sergeant (Res.) Alexander, from Haifa, a combat soldier in the 36th Division command post, fell in combat in southern Lebanon.
I send my deepest condolences to his family and loved ones. May his memory be a blessing. pic.twitter.com/olYMNvTsDT
Hezbollah's wapenstilstand
Here’s your reminder of how Hezbollah is “upholding the ceasefire” in the last couple of days:— Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) June 18, 2026
💥 June 17th:
10:15 - 1 IED
10:57 - 2 Explosive UAVs
12:35 - 9 Rockets
12:37 - 2 Rockets
12:51 - 1 Missile
12:56 - 2 Rockets
13:04 - 6 Rockets
16:53 - 2 Rockets
17:31 - 3…
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