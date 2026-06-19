Zoals te lezen in het Iran-liveblog: er zijn gisteravond kort na middernacht 4 IDF-soldaten, waaronder de onderstaande commandant van een tankbataljon, gedood door een Hezbollah-aanval. Een paar uur later raakten er die nacht door een nieuwe Hezbollah-aanval vijf IDF-soldaten gewond, waarvan een ernstig. Je zou denken: dat is nogal relevante context als de staatsomroep om 09:39 vanochtend "Zeker 18 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon ondanks bestand" kopt. ""op Libanon""", wat sowieso misleidende taal is, omdat het aanvallen zijn op Hezbollah, en niet op Libanese overheidsdoelen.

Het enige dat de NOS schrijft is: "Het Israëlische leger zei dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en -infrastructuur in Zuid-Libanon. Volgens het leger waren de aanvallen een reactie op de "herhaalde schendingen van het staakt-het-vuren" door Hezbollah. Zo zou de groep afgelopen nacht raketten hebben afgestuurd op Israëlische troepen in Zuid-Libanon."

Hier ondertussen een overzicht van de 25 (!) Hezbollah aanvallen eergisteren en gisteren, dus nog zonder die van na afgelopen middernacht. Mooie wapenstilstand. En dat terwijl/omdat Iran eist dat 'de oorlog tussen Israël en Hezbollah stopt'.

Zit je dan met je webredactie van 300 fte, die natuurlijk wel tijd heeft om gisteravond nog te schijven: "Hamas profileert zichzelf als verzetsbeweging tegen de Israëlische bezetting en weigert de wapens neer te leggen. Israël begon het genocidale geweld in Gaza in reactie op de grootschalige aanval door Hamas op 7 oktober 2023."

Update 11:45 - De IDF meldt zojuist dat het sinds vannacht meer dan 80 Hezbollah-doelwitten aangevallen, en daarmee "tientallen" Hezbollah-strijders gedood heeft.