Het Libanese leger, wat een beetje de boa's van het Midden-Oosten zijn, herhaalde om 01:46 op Twitter de "oproep aan de burgers om voorzichtig te zijn met de terugkeer naar de dorpen en plaatsen in het zuiden, en dat in de context van een aantal schendingen van het akkoord, waarbij een aantal Israëlische aanvallen zijn geregistreerd, naast sporadisch artillerievuur dat een aantal dorpen treft." Het is even onduidelijk over ze hierbij nou verwijzen naar vermeende aanvallen nadat de wapenstilstand om 00:00 inging, of naar de bevestigde aanvallen in de twee uur 00:00. Want ondanks de aanbevolen voorzichtigheid keren Libanezen hedenochtend wel degelijk terug naar het Zuiden, en buiten dit (toch vage) bericht door het Libanese leger zijn er geen meldingen van beschietingen na 00:00. Afijn, dan gaan we nu even de schepen door Hormuz turven en LIVE.

Update 08:09 - Reuters' Midden-Oosten-correspondent Jana Choukeir (veel te mooi btw goedemorgen) schrijft: "A Pakistani security source told Reuters: A deal between the US and Iran is close, with talks in their final phase. Backchannel diplomacy via Pakistan is ongoing, alongside direct contact between technical teams. He said that next round will be more of a deal signing ceremony." Nu zeggen Pakistanen wel meer, maar we vermelden het toch.

Update 08:27 - Over het aantal schepen dat gisteren door Hormuz voer of er werd geblokkeerd door de Amerikaanse marine schrijft CNBC News dat er gisteren slechts een tanker Hormuz verliet, en een vrachtschip ondanks de blokkade richting een Iraanse haven voer. "Oil tanker traffic through the Strait of Hormuz was at a near standstill Thursday, as tensions between the U.S. and Iran remain high. Just two vessels were observed transiting the sea lane, according to data from LSEG. The tanker Race exited the strait into the Gulf of Oman bound for India, the data showed. The cargo ship Neshat crossed the strait and appeared destined for Iran. (...) The U.S. blockade of Iran’s ports began Monday. As it enters its fourth day, the Navy has forced 14 vessels to reverse course so far, according to U.S. Central Command."