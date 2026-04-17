Liveblog oorlog Iran. Libanese leger: 'Israël schond wapenstilstand na middernacht', USS Abraham Lincoln voegt zich bij blokkade Hormuz
Ook vliegdekschip de Abraham Lincoln ligt in de weg
USS Abraham Lincoln (CVN 72) conducts U.S. blockade operations in the Arabian Sea, April 16. The ship's embarked carrier air wing includes eight F-35C stealth fighters, F/A-18 fighter jets, EA-18G electronic attack aircraft, E-2D command and control planes, MH-60 helicopters and… pic.twitter.com/o3DY8JHLaT— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 17, 2026
Het Libanese leger, wat een beetje de boa's van het Midden-Oosten zijn, herhaalde om 01:46 op Twitter de "oproep aan de burgers om voorzichtig te zijn met de terugkeer naar de dorpen en plaatsen in het zuiden, en dat in de context van een aantal schendingen van het akkoord, waarbij een aantal Israëlische aanvallen zijn geregistreerd, naast sporadisch artillerievuur dat een aantal dorpen treft." Het is even onduidelijk over ze hierbij nou verwijzen naar vermeende aanvallen nadat de wapenstilstand om 00:00 inging, of naar de bevestigde aanvallen in de twee uur 00:00. Want ondanks de aanbevolen voorzichtigheid keren Libanezen hedenochtend wel degelijk terug naar het Zuiden, en buiten dit (toch vage) bericht door het Libanese leger zijn er geen meldingen van beschietingen na 00:00. Afijn, dan gaan we nu even de schepen door Hormuz turven en LIVE.
Update 08:09 - Reuters' Midden-Oosten-correspondent Jana Choukeir (veel te mooi btw goedemorgen) schrijft: "A Pakistani security source told Reuters: A deal between the US and Iran is close, with talks in their final phase. Backchannel diplomacy via Pakistan is ongoing, alongside direct contact between technical teams. He said that next round will be more of a deal signing ceremony." Nu zeggen Pakistanen wel meer, maar we vermelden het toch.
Update 08:27 - Over het aantal schepen dat gisteren door Hormuz voer of er werd geblokkeerd door de Amerikaanse marine schrijft CNBC News dat er gisteren slechts een tanker Hormuz verliet, en een vrachtschip ondanks de blokkade richting een Iraanse haven voer. "Oil tanker traffic through the Strait of Hormuz was at a near standstill Thursday, as tensions between the U.S. and Iran remain high. Just two vessels were observed transiting the sea lane, according to data from LSEG. The tanker Race exited the strait into the Gulf of Oman bound for India, the data showed. The cargo ship Neshat crossed the strait and appeared destined for Iran. (...) The U.S. blockade of Iran’s ports began Monday. As it enters its fourth day, the Navy has forced 14 vessels to reverse course so far, according to U.S. Central Command."
Enforcers
Audio🔊of a Sailor aboard USS Michael Murphy (DDG 112), with video from the guided-missile destroyer’s embarked helicopter flying over the Gulf of Oman, as the U.S. Navy diverts a merchant vessel while enforcing the blockade on ships entering or departing Iranian ports. U.S.… pic.twitter.com/10QxlEoGkk— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 16, 2026
April 16, 2026
REPORTER: "Israel and Lebanon have tried to make peace before. What's going to be the difference this time?" @POTUS: "Me. I'm the difference." pic.twitter.com/oNea7xA6oo— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 16, 2026
Libanese leger repareert brug richting Zuiden
📌 العمل على إعادة فتح الطريق عند جسر القاسمية - صور pic.twitter.com/RpCnf3MbmF— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 17, 2026
Lebanese try to cross the remains of the Qasmiyeh bridge after the ceasefire took effect, hours after it was targeted by Israel.— AFP News Agency (@AFP) April 17, 2026
A 10-day ceasefire deal agreed between Lebanon and Israel took effect on Thursday, Trump said he was trying to set up the first-ever meeting between… pic.twitter.com/ylzqsmESG3
Pictures published by USA Today show meals served recently to Sailors onboard the Nimitz-class aircraft carrier, USS Abraham Lincoln (CVN-72), as well as Marines serving on the USS Tripoli (LHA-7), an America-class amphibious assault ship, both of which are currently deployed to… pic.twitter.com/gZY2vvn9wq— OSINTdefender (@sentdefender) April 16, 2026
Waarom doen mensen alsof Trump verloren heeft? De hele IRGC is gedecimeerd, Mojtaba nog nooit levend gezien of gehoord, derde vliegdekschip arriveert over exact twee weken en de Iraanse bevolking is nog aan zet
Overal waar je kijkt nauwverholen verheuging over Trumps vermeende nederlaag, omdat West-Europeanen ten diepste onserieuze mensen zijn