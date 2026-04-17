Open voor alle commerciële scheepvaart zolang de wapenstilstand van kracht blijft. Seyed (onbetwist de grappigste Iraanse official overigens): "In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran." Het bericht volgt, zoals MinBuz Araghchi zelf ook aangeeft, op Trumps aankondiging van het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon dat tien dagen zal duren.

Update 15:08 - Trump reageert zojuist met een Truth op het nieuws dat de Straat van HORMUZ (niet van Iran) is geopend: "IRAN HAS JUST ANNOUNCED THAT THE STRAIT OF IRAN IS FULLY OPEN AND READY FOR FULL PASSAGE. THANK YOU!" Of de Amerikaanse blokkade nu ook wordt opgeheven laat hij overigens in het midden.

Update 15:13 - Barak Ravid van Axios schrijft dat de nieuwe onderhandelingsronde tussen Iran en de VS mogelijk zondag van start zal gaan in Islamabad en dat de VS bereid is 20 miljard aan bevroren Iraanse fondsen vrij te geven als Iran de voorrraad verrijkt uranium opgeeft: "The U.S. and Iran are negotiating over a three-page plan to end the war, with one element under discussion being that the U.S. would release $20 billion in frozen Iranian funds in return for Iran giving up its stockpile of enriched uranium, according to two U.S. officials and two additional sources briefed on the talks."

Update 15:18 - Kijk toch eens naar die olieprijzen: DIKKE DALING. Morgen gratis tanken!!!

Update 15:22 - Terwijl de Straat van Hormuz dus is geopend deelt CENTCOM beeld van het moment waarop vandaag nog een schip, vertrokken vanuit een Iraanse haven, terug wordt gestuurd door de Amerikanen. In totaal hebben 19 schepen gedurende de blokkade voldaan aan Amerikaanse bevelen om rechtsomkeert te maken.

Update 15:32 - Nieuwe Trump Truth, nu met de juiste Straat: "THE STRAIT OF HORMUZ IS COMPLETELY OPEN AND READY FOR BUSINESS AND FULL PASSAGE, BUT THE NAVAL BLOCKADE WILL REMAIN IN FULL FORCE AND EFFECT AS IT PERTAINS TO IRAN, ONLY, UNTIL SUCH TIME AS OUR TRANSACTION WITH IRAN IS 100% COMPLETE. THIS PROCESS SHOULD GO VERY QUICKLY IN THAT MOST OF THE POINTS ARE ALREADY NEGOTIATED." De Amerikaanse blokkade blijft dus in stand zolang er nog geen deal is met Iran.

Update 15:49 - Iraanse staatsteevee meldt dat militaire schepen niet door de Straat van Hormuz mogen varen. Oké dan niet.