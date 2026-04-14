Liveblog oorlog Iran. UW KONINGSPAAR en premier ontvangen door Trump, Iran bood opschorting kernprogramma van 5 jaar, vandaag gesprek tussen Amerika, Israël en Libanon
Liveblog 82 alweer, nummer 81 las u hier
En Jetten vanaf 1:55
President Donald J. Trump and the First Lady welcome King Willem-Alexander and Queen Máxima of the Netherlands to the White House. 🇺🇸🇳🇱 pic.twitter.com/QDu0krH96t— The White House (@WhiteHouse) April 14, 2026
Jongens uw koningspaar was een ware White House-tweet waard wat willen we nog meer. Ze overnachtten trouwens ook in het Witte Huis, op persoonlijke uitnodiging van Trump nadat hij tijdens de NAVO-top vorig jaar in paleis Huis ten Bosch mocht logeren. Jetten sliep elders en had zijn verloofde (alweer) niet bij zich. Ook vliegt hij normaal Christopher Nolan in voor een videomontage van elk telefoongesprek met een burgemeester uit zuid-Transnistrië, maar beperkt zich ditmaal tot de twee onderstaande foto's.
Afijn, tijd voor OORLOG. De New York Times komt met nieuwe details over de (mislukte) onderhandelingen afgelopen weekend in Islamabad, en schrijft o.a. dat Iran aanbood het kernwapenprogramma met 5 jaar op te schorten, wat Amerika weigerde en in plaats daarvan een opschorting van 20 jaar eiste. Kortom, die onderhandelingen zitten muurvast en dat is misschien maar goed ook, want er zijn vraagstukken waar diplomatie niet het antwoord op is.
Ook vandaag: gesprekken tussen de Libanese 'overheid', Amerika en Israël over Hezbollah en Israëls oorlog daartegen. Het is een gesprek tussen ambassadeurs, maar ook Amerikaanse MinBuz Rubio is erbij en dat geeft het toch wel iets meer gewicht. Een woordvoerder van het Amerikaanse MinBuz zegt: "This conversation will scope the ongoing dialogue about how to ensure the long-term security of Israel’s northern border and to support the Government of Lebanon’s determination to reclaim full sovereignty over its territory and political life". Interssant wel, want dat 'terugnemen van volledige soevereiniteit' behelst het verdwijnen van Hezbollah. Afijn, we gaan weer eens live.
Update 08:19 - Nadat Chinees-gelieerde olietanker 'Rich Starry' gisteren nog 180 graden omdraaide na een poging de Straat van Hormuz door te varen, meldt Bloomberg nu dat het schip de overtocht hedenochtend toch aan het proberen is. Onduidelijk hoe de Amerikaanse blokkade met 15 marineschepen hierop gaat reageren.
Update 08:23 - Bovengenoemde olietanker 'Rich Starry' lijkt door de Straat heen te zijn.
Nu ineens geen Christopher Nolan ingevlogen voor videomontage
Samen met Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima (@koninklijkhuis) bezocht ik vanavond president @realDonaldTrump en First Lady Melania Trump in het Witte Huis.— Rob Jetten (@MinPres) April 14, 2026
Ons bezoek stond in het teken van de speciale en diepgewortelde banden tussen de Verenigde Staten en Nederland.… pic.twitter.com/7kGvvcdMTT
Geestige plaat
werkgroep voor trans???
🇳🇱🇺🇸 Op Capitol Hill sprak ik met Democratische en Republikeinse Senatoren die samen de werkgroep voor trans-Atlantische betrekkingen vormen. In deze tijd met veel internationale spanningen is een sterke Amerikaans-Europese relatie van groot belang, ook als we het niet overal… pic.twitter.com/sFd9afYFWs— Rob Jetten (@MinPres) April 13, 2026
