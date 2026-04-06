Er is maar één sport en Tadej Pogačar is zijn profeet. Het is vandaag Paaszondag, en dat betekent, voor iedereen die het viert, de hele dag de Ronde van Vlaanderen kijken. De God van Nederland, Mathieu van der Poel, is er ook bij en vanuit Vlaanderen is de concurrentie extra straf vanwege de verrassende deelname van Remco Evenepoel. Over religie gesproken: wist u dat het commentaar op de NOS sinds Andries Lamain die verschrikkelijke Joris van den Berg heeft vervangen stiekem beter is dan op Sporza? Maar dat: terzijde. Op de Molenberg lieten de favorieten zich al zien, ze zijn al aangesloten bij de kopgroep en het is nu Hotond/Nieuwe Kruisberg Hotond/Oude Kruisberg Taaienberg Koppenberg Paterberg Oude Kwaremont wat de klok slaat. Proost.

BAM: Pogi gaat op Oude Kwaremont, Mathieu moest even wat goedmaken maar zit nu wel met Evenepoel als enige twee in het wiel van de Sloveen

PATERBERG: Evenepoel ook gelost, Mathieu zit er nog aan maar de vraag is hoe lang

POGI: Als eerste bovenaan Oude Kwaremont, maar het gaatje met Mathieu is nog niet heul groot

NU WEL: Echt weg, Pogačar

SCHITTERENDE KOERS WEL: Pogi te goed, te rechte winnaar, Van der Poel beste van de rest