Vrijdag kreeg u al een snippermiddag van de baas om wielrennen te kijken + pilsbiertjes te bekomen want waarom heeft de Heer anders vrijdagen uitgevonden, om tijdig het werk neer te leggen, beentjes op tafel, een blikje bier uit de kantinekoelkast en een zakje Croky bolognese aan te vallen, want er is een idioot die bij de bestellingen telkens aangeeft dat er vooral Croky bolognese besteld moet worden, maar Croky bolognese is een uitvinding van de duivel, de fatbike onder de sjippies, eentje met een heel vies groen kleurtje bovendien. Maar nu is het zondag en ook op zondagen mag u lekker op de bank naar het wielrennen kijken. Gent-Wevelgem, we doen niet aan dat nieuwerwetse gedoe en we weigeren het pertinent In Flanders Fields te noemen. Samantha naar de naaiclub, en u op de bank, u kent het allemaal wel, misschien wel met een boekje erbij en dan dat eeuwige pilsje. Wout van Aert is er weer bij en onze Mathieu is favoriet, maar hij heeft vrijdag al een fikse inspanning geleverd, dus we gaan dit keer gewoon voor zijn Belgische ploegmaat Japie Flipsen. LIVE op de NOS, de Belg, Eurosport & HBO. Veel plezier!