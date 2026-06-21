Oranje - het rapport (2)
We worden wereldkampioen
In navolging van Oranje - het rapport (1) ziet u vandaag Oranje - het rapport (2), het definitieve en ultieme eindoordeel over Koemans Koningen na de oorwassing van de surströmmingvreters. We worden WERELDKAMPIOEN.
Verbruggen. Ook wel 'het matras van Breda' genoemdm en niet omdat-ie zo vaak naait. Is je buurjongen die per ongeluk profvoetballer is geworden. Bart, in Breda mochten ze vroeger Bartje zeggen, die plots ballen van Gjukkeres en Izaak uit het doel staat te maaien. Prima potje gekeept kerel, goede reddingen, minder klamme handjes dan vorige keer. Einde van de eerste helft hadden we toch het gevoel gehad dat die Zweden er eentje in zouden leggen, maar daar stond altijd BARTJE. Weliswaar ook een keer langs het balletje geslagen, maar toen stond die Zweedse knaap buitenspel. Mazzel! Geen wereldkeeper. Wel een keeper. En hij slaapt 's nachts lekker, op een matras dus.
Dumfries. Onze favoriete echte Fries, Dumfries, kwam er dit keer een stuk beter doorheen: omdat Malen en Summerville wat meer naar binnen trokken, omdat Zweden de boel organisatorisch wat minder op orde had, zoek zelf maar een oorzaak. Dumfries pompen we voor iedere wedstrijd op met een half litertje Nozem Olie en dan gaat-ie weer als de brandweer. Rennen springen vliegen duiken vallen opstaan en weer doorgaan.
Van Dijk. El Capitano. Gewoon weer een prima pot van de Leider. Is alweer 34 jaar, maar staat erbij als een speler van 33. Iedereen vooraf 'bang' voor Gjukkeres en Izaak maar met ONZE Virgil van Dijk in het veld kan er helemaal niks gebeuren. De wereld is bang voor Virgil van Dijk, over wie twee vrouwen in het buurthuis zeiden dat hij een woest aantrekkelijke man is. Wij vinden Virgil van Dijk ook een knappe man. Denken we. Visioen: Virgil die op 25 juli met de Cup in z'n handen ladderzat in de Keizersgracht dondert.
Hecke. Tikt harder dan de klok van Arnemuiden. Hard om weg om Michiel de Ruyter (1ste) en Paskal Jakobsen van Bløf (2de) af te lossen als Grootste Zeeuw aller tijden. We hebben Japie hier vorige keer gebombardeerd tot beste man van de wedstrijd en daarom dacht-ie tegen Zweden: goh laat ik eens naar voren spurten, laat ik eens combinaties maken in de zestien van de tegenstander, laat ik eens Gakpo in de weg lopen. Hebben we nieuws voor onze vriend Van Hecke: mannetje uitschakelen, balletje inleveren bij Frenkie, meer niet. Dimmen, tijger!
Ven. Doet samen met Dumfries wedstrijdjes hardrennen zonder techniek. Van de Ven kan teringhard rennen, maar niet voetballen. Dat harde rennen is natuurlijk wel een KWALITEIT. Bij die goal van die Zweed stond meneer te gapen, maar kwam hij in de achtervolging nog bijna op terug. Sliding net te laat, vette snelheid. Nadat we jarenlang naar Daley Blind, alias 'de tractor', hebben moeten kijken, is dit een verademing.
Van Oranje feliciteert de troepen
Een trots @koninklijkhuis 🧡#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup pic.twitter.com/O7lwsfywF0— OnsOranje (@OnsOranje) June 21, 2026
Frenkie. Frenkie is onze beste voetballer, maar Frenkie vindt het niet zo leuk dat er kritiek is op onze beste voetballer. Dan gaat-ie miepen. Nou, we mogen best wel roepen dat we moe worden van het tikkiebreed-tikkieterug-tikitaka van Frenkie want we WORDEN er ook moe van. Volgens Frenkie hebben veel mensen die dingen roepen over voetbal geen verstand van voetbal. Dat kan wel zo zijn, maar Frenkie heeft geen verstand van achter elkaar acht halve liters bier wegrammen. Maar goed, daarom roept-ie er waarschijnlijk ook niks over.
Gravenberch. Graafje brandde een lekkere actie in ons netvlies: pieuw, weggedraaid bij twee van die gehaktballen, en versnellen naar voren. Voor zo'n slungelige maat kan hij echt lekker wenden en keren. Dat in tegenstelling tot z'n broer Danzell Gravenberch, die speelde bij onder meer Dordrecht, De Graafschap en FC Den Bosch. Danzell was een TANK. Een tank met een draaicirkel van het Keizer Karelplein, maar ook met een groot kanon (z'n schot).
Reijnders. Deed hij mee???
Malen. Donnie schoot er in Rome een boel ballen in en toen dachten we dat de nieuwe Maradona was opgestaan. Malen staat echter dichter bij de 3J's (Jan, Jaap en Robin) dan bij de 3M's (Messi, Marcovanbasten, Maradona). Bij Malen is het vooral hard hollen. Tegen Zweden hebben we eigenlijk niet gezien of hij hard heeft gehold. Was niet top. KAN HIJ DAN NIET GOED VOETBALLEN IN ORANJE? Natuurlijk wel, Donyell is Donyell en Donyell is gewoon Donyell. Voor hem in het veld kwam de fantastische Summerville, die meteen bij drie goals betrokken was. Kan gebeuren!
Brobbey. Eerste halfuur fenomenaal. Voetbal is onze religie, het stadion van Houston onze tempel, Brian Brobbey onze God. Maar na een halfuur zijn we gestopt met geloven. Toen was de Code Brobbey plots gekraakt. Daarna hebben we 'm ook niet meer gezien, maar het kwaad was al geschied. Werd vervangen door Memphis, maar tegenwoordig is het zo dat een moegestreden Brobbey die 80 minuten heeft gespeeld fitter is dan Memphis die net in het veld staat.
Gakpo. Ja dat zullen we dan wel weer roepen: deze beer is na Frenkie onze beste voetballer. Tegen Japan had-ie dubbele dekking en omdat Oranje zo sloom als stront speelde kwam hij er niet door. Nu wel. Hup, dan trekt hij weer naar binnen, hup, dan ligt er weer een bal tegen de touwen. De tegenstanders gaan meteen op de rug met de beentjes omhoog, alsof ze in een filmpje van Kim Holland spelen. Alleen worden ze dan GEPENETREERD door Cody Gakpo, de beste balbehandelaar van het noordelijk halfrond.
Koeman. WAT KRIJGEN WE NOU? Ronald Koeman die de coach van de tegenstander tactisch overklast? En na een tactische tegenzet van de coach van de tegenstander óók een tactische aanpassing door Ronald Koeman? Het lijkt verdomme wel of Koeman WERELDKAMPIOEN wil worden. En laten we dat in godsnaam ook worden. Want straks haalt Nederland weer de halve finale of finale, vliegen we eraf, en zitten we weer een paar jaar vast aan Koemanbal. We willen dat Ronald volgend jaar in vrede naar z'n zoontje kan kijken, die ook Ronald heet. Belanghebbend nieuws: de vriendin van Ronald jr. is zwanger, Ronald jr. wordt vader, Ronald Koeman wordt opa. Gefeliciteerd allemaal!
Iets minder stijf dit
Royal Celebration with the King and Queen 💙@koninklijkhuis pic.twitter.com/PLLrVoek80— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 21, 2026
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