In navolging van Oranje - het rapport (1) ziet u vandaag Oranje - het rapport (2), het definitieve en ultieme eindoordeel over Koemans Koningen na de oorwassing van de surströmmingvreters. We worden WERELDKAMPIOEN.

Verbruggen. Ook wel 'het matras van Breda' genoemdm en niet omdat-ie zo vaak naait. Is je buurjongen die per ongeluk profvoetballer is geworden. Bart, in Breda mochten ze vroeger Bartje zeggen, die plots ballen van Gjukkeres en Izaak uit het doel staat te maaien. Prima potje gekeept kerel, goede reddingen, minder klamme handjes dan vorige keer. Einde van de eerste helft hadden we toch het gevoel gehad dat die Zweden er eentje in zouden leggen, maar daar stond altijd BARTJE. Weliswaar ook een keer langs het balletje geslagen, maar toen stond die Zweedse knaap buitenspel. Mazzel! Geen wereldkeeper. Wel een keeper. En hij slaapt 's nachts lekker, op een matras dus.

Dumfries. Onze favoriete echte Fries, Dumfries, kwam er dit keer een stuk beter doorheen: omdat Malen en Summerville wat meer naar binnen trokken, omdat Zweden de boel organisatorisch wat minder op orde had, zoek zelf maar een oorzaak. Dumfries pompen we voor iedere wedstrijd op met een half litertje Nozem Olie en dan gaat-ie weer als de brandweer. Rennen springen vliegen duiken vallen opstaan en weer doorgaan.

Van Dijk. El Capitano. Gewoon weer een prima pot van de Leider. Is alweer 34 jaar, maar staat erbij als een speler van 33. Iedereen vooraf 'bang' voor Gjukkeres en Izaak maar met ONZE Virgil van Dijk in het veld kan er helemaal niks gebeuren. De wereld is bang voor Virgil van Dijk, over wie twee vrouwen in het buurthuis zeiden dat hij een woest aantrekkelijke man is. Wij vinden Virgil van Dijk ook een knappe man. Denken we. Visioen: Virgil die op 25 juli met de Cup in z'n handen ladderzat in de Keizersgracht dondert.

Hecke. Tikt harder dan de klok van Arnemuiden. Hard om weg om Michiel de Ruyter (1ste) en Paskal Jakobsen van Bløf (2de) af te lossen als Grootste Zeeuw aller tijden. We hebben Japie hier vorige keer gebombardeerd tot beste man van de wedstrijd en daarom dacht-ie tegen Zweden: goh laat ik eens naar voren spurten, laat ik eens combinaties maken in de zestien van de tegenstander, laat ik eens Gakpo in de weg lopen. Hebben we nieuws voor onze vriend Van Hecke: mannetje uitschakelen, balletje inleveren bij Frenkie, meer niet. Dimmen, tijger!

Ven. Doet samen met Dumfries wedstrijdjes hardrennen zonder techniek. Van de Ven kan teringhard rennen, maar niet voetballen. Dat harde rennen is natuurlijk wel een KWALITEIT. Bij die goal van die Zweed stond meneer te gapen, maar kwam hij in de achtervolging nog bijna op terug. Sliding net te laat, vette snelheid. Nadat we jarenlang naar Daley Blind, alias 'de tractor', hebben moeten kijken, is dit een verademing.