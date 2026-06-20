LIVE NEDERLAND - ZWEDEN. IEDEREEN ORANJE
De Leeuw van Oranje opent zijn kaken bij het vallen van de avond. En dat geldt niet alleen voor deze avond, beste vrienden, beste landgenoten, beste voetbalkijkers, beste Dutch Fanatics
Het maakt in de groepsfase van dit turbo-WK vol lammen & blinden helemaal niet uit of we vandaag winnen van Zweden of niet, want straks pakken we het belachelijke Tunesië sowieso in en dan zijn we alsnog door naar de volgende ronde. MÁÁR. Het masterplan van Ronald Koeman zal zich vanavond voor het eerst aan de wereld ontvouwen. Maandenlang heeft hij de wereld zand in de ogen gestrooid met slaapverwekkend poepvoetbal. Maar nu. Maar nu. Met flitsend spel worden de gehaktballenvreters van FC Ikea huilend in een hoek geschilderd door de machtige kleur ORANJE. Zweden heeft twee goede spelers (Gjukkeres en Izaak) en die zitten jankend in de zak van Virgil van Dijk en Jan Paul van Hecke. Mensen, we gaan WINNEN. Met 2-1. We gaan naar de VOLGENDE RONDE. We gaan zelfs naar de FINALE. Maar nu dus eerst aan de beurt: Zweden, dat met belachelijk veel mazzel de WK-kwalificatie heeft overleefd, en nog steeds net zo slecht is als toen. BRUL!
Dit is een LIVEBLOG +++ Praat mee +++ Ragebaiten na de klik
Update - Bijna beginnen. Arman Arvanagnsgnaosgnaosghjsgassgasglu is de commentator. De leeuw is oranje. We zijn emotioneel. Het wordt 2-1
Update 5' - BROBBBBBBEYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY BROBBBBBBBEEEAAAST 1-0
Update 16' - We trouwen Brian Brobbey. We zijn verliefd op Brian Brobbey. Brian Brobbey is onze held. De Oliehoorn Mayonaise onder de mayonaises. De voetballer der voetballer. TWEEEE NUL TWEEEEE NUL
Update 35' - Plots Zweden wat sterker. Allemaal onderdeel van masterplan Koeman. Laat ze maar geløven
Update 44' - Zweden kopt 2-1 binnen maar knakker staat buitenspel. Koemanbal gaat niet werken op deze manier. M.a.w. blijft 2-0
Update 48' - Het buurthuis wordt gek - iedereen wordt gek - GAKPO 3-0
Update 55' - GAKPO 4-0 we komen superlatieven tekort
Update 60' - 4-1
DE LEEUWEN
The #NEDSWE XI! 🦁🇳🇱#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup pic.twitter.com/x96a4PLN59— OnsOranje (@OnsOranje) June 20, 2026
4x ragebait
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
WK, BORD OP SCHOOT! Frankrijk - Senegal
Zit die blequeschete van een coach aan de botox of wat
Oranje - het rapport!
Omdat helemaal niemand het doet, doen wij het maar weer he!
Fantaseren over voetbal in het Stamcafé
(Heeft hier niets mee te maken verder maar wat is Willem Vissers een stilistisch gemankeerde oen)
We worden wereldkampioen!
In de finale rollen we die Oezbeken gewoon op
Arm Oezbekistan compleet overhoop gespeeld door fenomenaal Nederlands elftal
Koemanbal te ingenieus voor Cannavarobal
ORANJEKOORTS. Nederland vreet Algerije op in voorbereiding WK
JUICHEN voor Onze Jongens
DIT ZIJN DE NAMEN. Selectie Oranje WK 2026 bekend: Til, Weghorst én Depay gaan mee
HE DONALD TRUMP WE GAAN JE CUPPIE PAKKEN
Knokken in het StamCafé! Rico Verhoeven vs. Oleksandr Usyk
Rico heeft verloren, vreselijke beslissing van de ref
LIVE WEGEN! Rico vs. Usyk
Kijken naar mannen die op een weegschaal staan, kan het mannelijker?