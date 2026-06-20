Het maakt in de groepsfase van dit turbo-WK vol lammen & blinden helemaal niet uit of we vandaag winnen van Zweden of niet, want straks pakken we het belachelijke Tunesië sowieso in en dan zijn we alsnog door naar de volgende ronde. MÁÁR. Het masterplan van Ronald Koeman zal zich vanavond voor het eerst aan de wereld ontvouwen. Maandenlang heeft hij de wereld zand in de ogen gestrooid met slaapverwekkend poepvoetbal. Maar nu. Maar nu. Met flitsend spel worden de gehaktballenvreters van FC Ikea huilend in een hoek geschilderd door de machtige kleur ORANJE. Zweden heeft twee goede spelers (Gjukkeres en Izaak) en die zitten jankend in de zak van Virgil van Dijk en Jan Paul van Hecke. Mensen, we gaan WINNEN. Met 2-1. We gaan naar de VOLGENDE RONDE. We gaan zelfs naar de FINALE. Maar nu dus eerst aan de beurt: Zweden, dat met belachelijk veel mazzel de WK-kwalificatie heeft overleefd, en nog steeds net zo slecht is als toen. BRUL!

Dit is een LIVEBLOG +++ Praat mee +++ Ragebaiten na de klik

Update - Bijna beginnen. Arman Arvanagnsgnaosgnaosghjsgassgasglu is de commentator. De leeuw is oranje. We zijn emotioneel. Het wordt 2-1

Update 5' - BROBBBBBBEYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY BROBBBBBBBEEEAAAST 1-0

Update 16' - We trouwen Brian Brobbey. We zijn verliefd op Brian Brobbey. Brian Brobbey is onze held. De Oliehoorn Mayonaise onder de mayonaises. De voetballer der voetballer. TWEEEE NUL TWEEEEE NUL

Update 35' - Plots Zweden wat sterker. Allemaal onderdeel van masterplan Koeman. Laat ze maar geløven

Update 44' - Zweden kopt 2-1 binnen maar knakker staat buitenspel. Koemanbal gaat niet werken op deze manier. M.a.w. blijft 2-0

Update 48' - Het buurthuis wordt gek - iedereen wordt gek - GAKPO 3-0

Update 55' - GAKPO 4-0 we komen superlatieven tekort

Update 60' - 4-1