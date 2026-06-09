Er is ook goed nieuws vandaag, want in de Tweede Kamer zijn we eindelijk verlost van dat verschrikkelijke GroenLinks en van die verschrikkelijke PvdA. Er is ook slecht nieuws, want we krijgen er PRO, oftewel Progressief Nederland oftewel PN voor in de plaats. Wie zich bij die nieuwe fractie niet aansluit is Esmah Lahlah (foto boven), die verhuist namelijk naar Amsterdam, waar GroenLinks en PvdA als aparte fracties meededen maar alsnog ook PRO genoemd worden. Dat is de Tweede Kamerfractie van Groep-Markuszower niet gegund, want die deden dan weer niet apart mee aan de verkiezingen of zoiets en mogen zich dus geen DNA noemen. Regeltjes, regeltjes, regeltjes, het zal kloppen maar het voelt niet goed of zoiets. Hoe dan ook, vanavond nog eens extra dansen op het graf van de PvdA, zaterdag zijn ze officieel dood.