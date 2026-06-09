Goed nieuws voor alle mensen die na een paar bier op een gegeven moment naar de wc gaan en dan weer terugkomen en plots honderduit beginnen te vertellen over verschillende onderwerpen waaronder zichzelf, zichzelf en zichzelf, terwijl ze geen enkele vraag of wedervraag meer weten te formuleren, alle interesse chemisch vervangen door ego, heb ik je al verteld over de band met mijn vader, wat ik zo moeilijk vond tijdens mijn studietijd, waar ik heel goed in ben, wat voor werk ik doe, hoe ik de politiek zie, waar ik geil van word, ik-ik-ik-ik. Ze wonen in een land waar ze: eenvoudig kunnen bijbestellen. Nergens in Europa wordt zoveel kabouterpost verpakt en versneden als in Nederland, blijkt uit het jaarlijkse European Drug Report. Afijn we voeren dit soort lijstjes wel vaker aan, zou iemand een keertje iets aan moeten doen.