Toch typerend voor dit seizoen. Terwijl PSV zichzelf gisteren weer eens aan de eigen haren omhoogtrok en zo vlak voor tijd FC Utrecht versloeg, wordt de ploeg van Peter Bosz vandaag kampioen zonder te spelen, dankzij een misser van Feyenoord tegen Volendam. Want ja, PSV draaide in Nederland gewoon een uitstekend seizoen, maar nee, van concurrentie was geen sprake. Ajax ontsloeg twee trainers, en dat is er misschien eentje teveel, maar Feyenoord ontsloeg nul trainers, en dat is er in ieder geval eentje te weinig. De spanning was ergens in november al uit de competitie, het wordt nog leuk (nou ja leuk, eerder gênant) voor de tweede plaats en in Eindhoven mogen ze, zeer verdiend, dinsdag op de platte kar en vandaag aan het bier de Bavaria (alsof ze nog niet zijn begonnen). Hou het een beetje heel guys, en denk eraan: alleen je gezicht bedekken als je een kibbeling bestelt.