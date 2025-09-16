LIVE - PSV vermorzelt een stelletje Belgen (of niet)
Bord op schoot, het is weer Champions League!
Het wordt smullen vanavond want het Europese kampioenenvoetbal gaat weer van start. In eigen huis mag landskampioen PSV het opnemen tegen Union Saint-Gilloise uit de Zuidelijke Nederlanden. Een ploeg die klinkt alsof ze een nootachtige afdronk heeft. Een ploeg met de hoofdpersoon uit Home Alone, Kevin Mac Allister, in de verdediging. Een ploeg die in de Belgische Pro Liga derde werd, maar door de ingewikkelde shitzooi die de Belgische competitie is zich tóch voor de Champions League wist te kwalificeren. Knap hoor, maar ze worden natuurlijk VAN DE MAT GEVEEGD door de mannen van Peter Bosz. Hopen we dan. Weet u het beter? Dan doet u toch uw eigen stijlloze voorspelling? Nou, BALLEN MAAR.
UPDATE '9 - Pingel Union, 0-1
UPDATE '39 - 0-2
It’s about rising high together ⚡️#PSVUSG #UCL pic.twitter.com/irrMm5fAuq— PSV (@PSV) September 16, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VITESSE KRIJGT PROFLICENTIE TERUG
En wij maar lachen om de blokfluitman
Sportraad begint War on Koppen
LIVE! Almere City - Vitesse
De beste wedstrijd die we nooit hebben gehad
Stijlloze Eredivisie Voorspelling 2025/26
Vorig jaar wederom alles goed, jaar ervoor alles goed, 2022/23 alles goed, 2021/22 alles goed, 2020/21 alles goed, 2019/20 ook alles goed, 2018/19 ook alles goed
Vitesse (1892 - 2025)
Vitesse verdwijnt uit profvoetbal
LIVE. De aller- aller- aller- aller- aller- aller- aller- aller- aller- allerlaatste strohalm voor Vitesse
De Rijn, de fles, de rechter en Vites