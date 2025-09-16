achtergrond

LIVE - PSV vermorzelt een stelletje Belgen (of niet)

Bord op schoot, het is weer Champions League!

Het wordt smullen vanavond want het Europese kampioenenvoetbal gaat weer van start. In eigen huis mag landskampioen PSV het opnemen tegen Union Saint-Gilloise uit de Zuidelijke Nederlanden. Een ploeg die klinkt alsof ze een nootachtige afdronk heeft. Een ploeg met de hoofdpersoon uit Home Alone, Kevin Mac Allister, in de verdediging. Een ploeg die in de Belgische Pro Liga derde werd, maar door de ingewikkelde shitzooi die de Belgische competitie is zich tóch voor de Champions League wist te kwalificeren. Knap hoor, maar ze worden natuurlijk VAN DE MAT GEVEEGD door de mannen van Peter Bosz. Hopen we dan. Weet u het beter? Dan doet u toch uw eigen stijlloze voorspelling? Nou, BALLEN MAAR.

UPDATE '9 - Pingel Union, 0-1
UPDATE '39 - 0-2

Tags: psv, champions league, voetbal
@Zorro | 16-09-25 | 18:43 | 54 reacties

