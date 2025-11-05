achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVE! Höpen öp süperstünt Ajax tegen Galatasaray

"John hier, spreek ik met de Goden? WE NEED SOME HELP!"

Dit kán een heel mooie avond worden in Amsterdam, een avond waarop het team opleeft, het publiek opveert, Heitinga opgelucht en rustig in zijn stoeltje zit, Alex Kroes groeit, de ArenA KOLKT als Heitinga's Heksenketel, het gras groener is dan ooit en waarop Ajax weer eens wint in de Champions League. Het kán. Maar het kan ook niet. En dat is juist precies wat we denken want het is Ajax en daar zit John Heitinga op de bank. De Turken van Galatasaray zullen de Amsterdammers wel wegspelen en de clubeer, die tegenwoordig voor een groter deel bestaat uit eerbetonen aan overleden supporters dan uit mooi voetbal, nog wat verder de grond in trappen. Onze Stijlloze Voorspelling is dan ook 2-4 voor Galatasaray. Kan Ajax zich daarna volledig richten op de Eredivisie, waar de Ajacieden ook al zo veel mooie avonden hadden kúnnen beleven. Of vindt er vanavond toch een Goddelijk wonder plaats in de JC ArenA? Hüp Ajax!
Update 14' Wereldredding Pasveer op wereldschot Osimhen.
Update 18' Pasveer vs Osimhen 2-0.
Rust

Dat waren nog eens tijden

Tags: voetbal, champions league, ajax
@Dorbeck | 05-11-25 | 21:00 | 52 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

LIVE WK Kwalificatieduel: Malta - Nederland

Ons belangrijkste wapen zit op de BANK maar gelukkig hebben we WOUT WEGHORST nog

@Dorbeck | 09-10-25 | 20:45 | 192 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.