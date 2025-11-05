Dit kán een heel mooie avond worden in Amsterdam, een avond waarop het team opleeft, het publiek opveert, Heitinga opgelucht en rustig in zijn stoeltje zit, Alex Kroes groeit, de ArenA KOLKT als Heitinga's Heksenketel, het gras groener is dan ooit en waarop Ajax weer eens wint in de Champions League. Het kán. Maar het kan ook niet. En dat is juist precies wat we denken want het is Ajax en daar zit John Heitinga op de bank. De Turken van Galatasaray zullen de Amsterdammers wel wegspelen en de clubeer, die tegenwoordig voor een groter deel bestaat uit eerbetonen aan overleden supporters dan uit mooi voetbal, nog wat verder de grond in trappen. Onze Stijlloze Voorspelling is dan ook 2-4 voor Galatasaray. Kan Ajax zich daarna volledig richten op de Eredivisie, waar de Ajacieden ook al zo veel mooie avonden hadden kúnnen beleven. Of vindt er vanavond toch een Goddelijk wonder plaats in de JC ArenA? Hüp Ajax!

Update 14' Wereldredding Pasveer op wereldschot Osimhen.

Update 18' Pasveer vs Osimhen 2-0.

Rust