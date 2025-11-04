Ons aller PSV is heeeeelemaal naar failed state Griekenland afgereisd en niet om een partij gyros naar binnen te werken bij Iorgos Charisteas van restaurant Heraklidon (over de Ipsos-brug derde straat rechts bij Klassos Fallos). Nee nee, PSV is naar Piraeus gevlogen en op het menu staat Olympiako(t)s. De nummer twee van de Eredivisie gaat lekker in de Champions League want twee weken geleden werden de pizzabakkers van Napoli nog gruwelijk overklast en tot tomatensaus getrapt. De mannen van Bosz moeten hun positie in dat vreselijk onoverzichtelijke CL-klassement verstevigen tegen een ploeg die volgens kenners helemaal geprepareerd ten ijs komt. Nou als dat geen spektakel wordt gaan we gewoon aan de ouzo of de raki, of we duiken in Plato. Sowieso niet Saaibari vanavond! Over Plato gesproken: onze Stijlloze Voorspelling luidt 1-3 voor PSV.