Taart voor het internet en dan specifiek het Nederlandse internet want het html-website-achterzetsel-dinges .nl (punt en el) is JARIG. Op 25 april 1986 werd punt nl voor het eerst als topleveldomein geregistreerd door wiskundemeneer Piet Beertema, die daarmee Vaderlandse- en tevens wereldgeschiedenis schreef. De landcodes .uk, .us en .il bestonden weliswaar, maar in beperkte mate en/of niet voor publiek gebruik. Was allemaal nog jaaaaren voordat het daadwerkelijke internet werd uitgerold, de plek die we inmiddels kennen van Balkenende op Hyves, tokkies op Feesboek, DPG-kerstpakketten op Marktplaats, @Grok is this true, de manosphere, de femosphere, de keeper van Den Haag en natuurlijk van uw roze weblog. We zijn allemaal een beetje schatplichtig aan Piet, en omdat dit 40-jarig jubileum te vieren na de breek een lijstje met onze favoriete punt nl's!

Startpagina punt nl

Kwamen we ooit tegen toen we de p in plaats van de v intypten en sindsdien ons standaard vertrekpunt op het wereldwijde web. Anders raak je nog verdwaald!

Hoelaatishet punt nl

Gewoon goed om te weten.

Hoehetmoet punt nl

Missen we nog dagelijks. Hierop werd stapsgewijs haarfijn uitgelegd neuq0n precies werkt. Sinds het domein ter ziele is doen we maar wat.

Aardappelschilmesje punt nl

Behoeft geen uitleg.

Dagelijkse standaard punt nl

Niets standaards aan. De immer treffende en tevens objectieve nieuwsgaring van deze site is exceptioneel. Zonder de rants van de man met het omkeerbare kapsel kunnen we 's ochtends onmogelijk schijten.

123rollenbaan punt nl

Wereldhit op Instagram. Sinds wij dagelijks zo'n 2 uur naar hun video's kijken (gaat dat zien) zijn we helemaal in de ban van rollenbanen en lopende banden. Er staan inmiddels 19 op GSHQ.

Ishetalbiertijd punt nl

Bierrrr. Worden we vrolijk van. Of agressief, maar ook dat is spannender dan geen bier drinken. Kritiekpunt: op sommige momenten, als we het echt ff nodig hebben, is het antwoord dat de site 'Nee'. Moet aan gewerkt worden.

Mannenzaken punt nl