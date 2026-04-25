Hoera, 40 jaar PUNT NL op het internet
Bekend van bijvoorbeeld geenstijl punt nl
Taart voor het internet en dan specifiek het Nederlandse internet want het html-website-achterzetsel-dinges .nl (punt en el) is JARIG. Op 25 april 1986 werd punt nl voor het eerst als topleveldomein geregistreerd door wiskundemeneer Piet Beertema, die daarmee Vaderlandse- en tevens wereldgeschiedenis schreef. De landcodes .uk, .us en .il bestonden weliswaar, maar in beperkte mate en/of niet voor publiek gebruik. Was allemaal nog jaaaaren voordat het daadwerkelijke internet werd uitgerold, de plek die we inmiddels kennen van Balkenende op Hyves, tokkies op Feesboek, DPG-kerstpakketten op Marktplaats, @Grok is this true, de manosphere, de femosphere, de keeper van Den Haag en natuurlijk van uw roze weblog. We zijn allemaal een beetje schatplichtig aan Piet, en omdat dit 40-jarig jubileum te vieren na de breek een lijstje met onze favoriete punt nl's!
Startpagina punt nl
Kwamen we ooit tegen toen we de p in plaats van de v intypten en sindsdien ons standaard vertrekpunt op het wereldwijde web. Anders raak je nog verdwaald!
Hoelaatishet punt nl
Gewoon goed om te weten.
Hoehetmoet punt nl
Missen we nog dagelijks. Hierop werd stapsgewijs haarfijn uitgelegd neuq0n precies werkt. Sinds het domein ter ziele is doen we maar wat.
Aardappelschilmesje punt nl
Behoeft geen uitleg.
Dagelijkse standaard punt nl
Niets standaards aan. De immer treffende en tevens objectieve nieuwsgaring van deze site is exceptioneel. Zonder de rants van de man met het omkeerbare kapsel kunnen we 's ochtends onmogelijk schijten.
123rollenbaan punt nl
Wereldhit op Instagram. Sinds wij dagelijks zo'n 2 uur naar hun video's kijken (gaat dat zien) zijn we helemaal in de ban van rollenbanen en lopende banden. Er staan inmiddels 19 op GSHQ.
Ishetalbiertijd punt nl
Bierrrr. Worden we vrolijk van. Of agressief, maar ook dat is spannender dan geen bier drinken. Kritiekpunt: op sommige momenten, als we het echt ff nodig hebben, is het antwoord dat de site 'Nee'. Moet aan gewerkt worden.
Mannenzaken punt nl
Hier komt eigenlijk alles samen. Auto's, sport en de objectificatie van vrouwen tot een kunst verheven. Vrouw laat glas water vallen, Mannenzaken kopt: Vrouw heeft beschamend ongelukje en beleeft kletsnatte avond met spetters over haar gezicht en een vochtig pakje dat de ronde contouren van haar tere lijfje niet verhult. Kunnen wij alleen maar respect voor hebben. Wapenfeiten.
