NS bedenkt tekenwedstrijd in strijd tegen gore treinen
Er slingert vast wel wat papier in de coupé om op te tekenen
Het is natuurlijk hartstikke schattig dat de NS een tekenwedstrijd organiseert voor de kleintjes om hun droomtrein te realiseren. En het is leuk dat De Telegraaf met een artikel komt dat die droomtrein het vieze NS-imago moet oppoetsen. Maar als forenzen dag in dag uit in uitermate ranzige en extreem plakkerige hondenhokken worden gepropt, waar het stikt van de platgetrapte patat, rondslingerende blikjes, opengescheurde pampers, verscheurde Volkskranten en door muizen aangeknaagde krentenbollen, en het enige wat je kan bedenken is het volk van de ene prijsstijging in de andere prijsstijging storten, is het misschien een idee wat anders te doen dan een TEKENWEDSTRIJD om je imago op te poetsen.
Dit wil je ook lezen
Vaag verhaal Amerikaanse ex-generaal: 'Russen vielen op vijf plaatsen Nederlands treinen aan tijdens NAVO-top, bovenkant van mijn trein explodeerde'
Als een trein ontploft in het bos en niemand hoort het, is de trein dan ontploft?
(Heel klein beetje) meer agressie tegen spoorpersoneel, NS ZET WAPENSTOKKEN IN
Gansch het agressievolk staat stil, als de wapenstok het wil
Nederland koopt GEWONDENTREINEN voor 'groot conflict met de Russen'
Laat ProRail het maar niet horen
NS heeft winterweer helemaal niet nodig: in hele land geen treinen door IT-storing
Goedemorgen! Lekker met de trein?
Nieuwe sprinters NS kunnen ook als intercity niet op tijd komen
De 'Flirt Flex' kost 400 miljoen en u mag raden wie opdraait voor het prijskaartje
'De NS wordt overstelpt met claims'
Heel gek want de dienstverlening is juist geweldig