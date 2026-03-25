NS bedenkt tekenwedstrijd in strijd tegen gore treinen

Er slingert vast wel wat papier in de coupé om op te tekenen



Het is natuurlijk hartstikke schattig dat de NS een tekenwedstrijd organiseert voor de kleintjes om hun droomtrein te realiseren. En het is leuk dat De Telegraaf met een artikel komt dat die droomtrein het vieze NS-imago moet oppoetsen. Maar als forenzen dag in dag uit in uitermate ranzige en extreem plakkerige hondenhokken worden gepropt, waar het stikt van de platgetrapte patat, rondslingerende blikjes, opengescheurde pampers, verscheurde Volkskranten en door muizen aangeknaagde krentenbollen, en het enige wat je kan bedenken is het volk van de ene prijsstijging in de andere prijsstijging storten, is het misschien een idee wat anders te doen dan een TEKENWEDSTRIJD om je imago op te poetsen.

Tags: ns, treinen, ranzig
@Mosterd | 25-03-26 | 17:31 | 92 reacties

