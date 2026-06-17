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Laat Amsterdam maar platbranden

Feenstra komt niet meer, nou, heel mooi

De grootste thuisinstallateur van Nederland komt niet meer naar Amsterdam. Busjes mogen er niet in, parkeerplekken zijn er niet, iedereen krijgt alleen maar boetes en het enige waar die wereldvreemde idioten in de Stopera mee komen is een KLUSHUB. En waarom komt Feenstra dan niet meer? "Een woordvoerder spreekt van 'een stapeling van gemeentelijke belemmeringen'." Zoals ook ondernemers en zzp'ers niet meer in of uit die stad kunnen, omdat ze zijn getreiterd, bedreigd en richting de afgrond gepest. Nou, het is hartstikke MOOI dat Feenstra niet meer komt. Laat die stad maar afbranden door achterstallig onderhoud, het huis van Zita Pels, Moeskops en een paar van die andere curriculum vitae-idealisten eerst. Kunnen zij mooi toekijken hoe de hele stad naar de tering gaat.

Never forget Haarlem: DE KAR

Tags: feenstra, amsterdam, doei
@Mosterd | 17-06-26 | 21:00 | 267 reacties

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