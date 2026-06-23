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Belangrijke website: de bonnetjes van Martin Bos

Bos, Martin Bos

plaatje van de bonnetjes van martin bos

Zoals CDA-midwit Bart van Horck het gisteren op X zei: het gaat eigenlijk nog steeds te weinig over het Zeeuwse Statenlid Martin Bos, die voor 10.000 euro aan bier, wijn, bitterballen, kaviaar, Wagyu-burgers etc. etc., ad nauseam, declareerde, en op de ontstane commotie reageerde vanuit een restaurant op Sardinië oh nee Sicilië, met een matige jij-bak over Hugo de Jonge. Maar gelukkig is er nu dankzij de Politieke Popcorncast de website 'De bonnetjes van Bos', met daarop alle bonnetjes van Martin Bos. Niet alleen een handig chronologisch overzicht, maar ook nog een verhelderende grafische representatie van alle drank & vreten die Martin Bos VAN ONZE BELASTINGCENTEN heeft betaald. Wij moeten zeggen: er is wel eens 10.000 euro belastinggeld aan dommere dingen besteed.

We zien het bonnetje tegemoet

Tags: martin bos, declaraties, website
@Ronaldo | 23-06-26 | 17:00 | 93 reacties

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