Wij kenden Statenlid Martin Bos van FvD (of niet meer van FvD, of wel, it's complicated) in Zeeland vooral van zijn strijd voor het behoud van de Nederlandse cultuur in het algemeen en de bamischijf in het bijzonder. Maar Martin strijdt dus niet alleen voor de bamischijf, maar ook voor de bitterbal, de biefstuk, het biertje, de kaviaar, de Wagyu burger, de Thuisbezorgd.nl, de Mac, de Griek, steak-tartare, vier bier d'r bij, kikkerbillen, ossenhaas, spaghetti carbonara, rib fingers, de limoncello, de carpaccio, de garnalenkroketten, de baklava en de pita tzatziki, tenminste zodra voornoemde levensmiddelen op kosten van de belastingbetaler in de mond van Martin Bos eindigen. Dat heeft hij namelijk allemaal gedeclareerd onder het kopje 'vergaderkosten' van het fractiebudget van FvD in Zeeland, blijkt uit DIT KOSTELIJKE VERHAAL van Omroep Zeeland. Ongeveer 10.000 euro uitgegeven aan eten en drinken in 2023 en 2024. Het zou allemaal heel erg zijn als het niet zo ontzettend grappig was.

Wat denkt u van: "Op 26 januari 2024 gaat Bos naar het Griekse restaurant Onassis in Middelburg. Daar geeft hij publiek geld uit aan souzouki, limoncello, baklava en pita tzatziki onder het mom van 'evaluatie Holocaustherdenking' (Koorkerk Middelburg). Opvallend is dat die herdenking pas twee dagen later - op 28 januari - plaatsvindt." Of: "Ook zegt Bos dat hij de belastingbetaler een dienst heeft bewezen door geen fractiemedewerker in te huren. Andere fracties doen dat wel en dat is veruit de grootste kostenpost. Op de vraag of hij het moreel verantwoord vindt om 117 keer uiteten te gaan, zegt hij: "Moreel gezien was het een beetje dom dat we zo weinig geld hebben uitgegeven." Ook geeft hij meerdere keren aan dat FvD zich aan de regels heeft gehouden. Over voorzitter Hugo de Jonge wil hij ook het één en ander kwijt. "Hugo de Jonge is 5,1 miljard euro kwijt aan gedeclareerde bonnetjes. Martin Bos heeft alle bonnetjes", zegt Martin Bos." Wat wij dan weer niet snappen is dat Martin Bos nog NUL EURO heeft uitgegeven aan de Hugo de Jonge frikandel. Doe daar dan eens wat aan!