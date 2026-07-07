Zeeuwse windmolen klapwiekt klapwiekende zeearend dood, 20 Zeeuwse windmolens voor straf vier maanden stilgezet
Niet alle windmolens! (Foto: mogelijk de moordmachine uit dit verhaal)
Merkwaardige gang van zaken in Zeeland, waar één windmolen een keer te diep in het glaasje heeft gekeken en zich vergreep aan een zeearend, en nu grote delen van de windmolengemeenschap op de blaren moeten zitten. Oké, het gebeurt vaker, maar dit neigt wel erg naar etnisch profileren, naar een hele groep straffen voor het wangedrag van een paar individuen. De komende tijd moeten windparkeigenaren derhalve goed functionerende vogeldetectiesystemen aanbrengen, en dat is je reinste betutteling, laat die dingen gewoon lekker roofvogels doodklapwieken als hun pet er naar staat, in dit land mag je ook helemaal godvergeten niets meer. Woke!
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