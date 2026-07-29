Verdachte ongeluk Terhole (20) blijkt krankzinnige wegpiraat, reed die dag al 3x te hard in auto met kapot stuur
Djiez
Woestmakende update over het horror-ongeluk in Terhole vorige maand, waarbij een een basisschoolklas op schoolkamp langs een N-weg fietste en volop geraakt werd met 3 dode kinderen en een dode docent tot gevolg. De verdachte, een 20-jarige die volgens de slachtofferadvocaat "uit het buitenland" komt, reed op de dag van het ongeluk al DRIE KEER te hard. In totaal is hij in aanloop naar het ongeluk ZEVENTIEN keer betrapt op te hoge snelheden. Hij was bovendien willens en wetens achter het stuur gekropen terwijl de stuurbekrachtiging niet werkte. "Op zijn telefoon zijn meerdere filmpjes aangetroffen waarin hij zichzelf en zijn snelheidsmeter filmde terwijl hij met hoge snelheid reed en ook over een dubbele doorgetrokken streep reed." Het ongeluk gebeurde bij een bocht aan het eind van een lange rechte weg, waar de bestuurder ogenschijnlijk rechtdoor op de groep kinderen is afgereden. Man man man.
UPDATE - Verdachte is een LITOUWER (en Terhole is zonder N)
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