achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

CV-leugenares Nathalie van Berkel (D66) die geen staatssecretaris werd, doet weer aan WERK

ADEMWERK

Mooi nieuw voor iedereen die dacht dat Nathalie van Berkel, die door Alexander Pechtold bij D66 werd gesteund omdat ze een vrouw van kleur is, maar wel een vrouw van kleur die opklom tot bestuurder van een volkomen verrotte organisatie waar niks kunnen juist een pré is, loog over haar cv, eerst aanbleef als staatssecretaris, toen toch niet, toen aanbleef als Kamerlid, en toen toch niet, bij de pakken neer ging zitten: ze heeft een SUBSTACK. En wat voor een. Best of Matthijs (RIP, red.) is er niks bij. De vrouw die volgens D66 'nog wel een keer haar verhaal zou vertellen' heeft een blogpost geplaatst waarin ze uitlegt dat ze weer aan het werk is. "Sinds een poosje ben ik begonnen met ademwerk." U denkt misschien dat dat geen werk is, maar dat denkt u verkeerd. "Ademen als eerste levensbehoefte en als medicijn." Wacht even? Ademen? Een eerste levensbehoefte? Wat een inzicht! Nu wilt u misschien iets gemeens over mevrouw Van Berkel zeggen maar dat kan haar niks schelen. "Ik adem door de angst voor kritiek, gemene opmerkingen en berichten en hoon." Hoppa. "Diep in en met een grote zucht uit. Omdat we elkaar kunnen helpen met inzichten, met wijsheid en met steun. Omdat het tijd is om een stapje te zetten." Wat jammer dat deze vrouw geen staatssecretaris is geworden zeg.

YESSS er komt een vervolg!

Jammer dat cynisme van de T.

Tags: nathalie van berkel, substack, d66, ademwerk
@Ronaldo | 23-06-26 | 10:20 | 215 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Peilings! D66 Daalt Door

Raar hoor, dat mensen niet op partijen stemmen waar ze het niet mee eens zijn, hoe kan dat toch

@Ronaldo | 29-04-26 | 15:30 | 206 reacties

Nieuw. Het D66 Jan Paternotte Staatsjournaal

Allemaal Dankzij Het Zegenrijke Werk Van De Grote Leider

@Ronaldo | 05-04-26 | 18:15 | 128 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.