CV-leugenares Nathalie van Berkel (D66) die geen staatssecretaris werd, doet weer aan WERK
ADEMWERK
Mooi nieuw voor iedereen die dacht dat Nathalie van Berkel, die door Alexander Pechtold bij D66 werd gesteund omdat ze een vrouw van kleur is, maar wel een vrouw van kleur die opklom tot bestuurder van een volkomen verrotte organisatie waar niks kunnen juist een pré is, loog over haar cv, eerst aanbleef als staatssecretaris, toen toch niet, toen aanbleef als Kamerlid, en toen toch niet, bij de pakken neer ging zitten: ze heeft een SUBSTACK. En wat voor een. Best of Matthijs (RIP, red.) is er niks bij. De vrouw die volgens D66 'nog wel een keer haar verhaal zou vertellen' heeft een blogpost geplaatst waarin ze uitlegt dat ze weer aan het werk is. "Sinds een poosje ben ik begonnen met ademwerk." U denkt misschien dat dat geen werk is, maar dat denkt u verkeerd. "Ademen als eerste levensbehoefte en als medicijn." Wacht even? Ademen? Een eerste levensbehoefte? Wat een inzicht! Nu wilt u misschien iets gemeens over mevrouw Van Berkel zeggen maar dat kan haar niks schelen. "Ik adem door de angst voor kritiek, gemene opmerkingen en berichten en hoon." Hoppa. "Diep in en met een grote zucht uit. Omdat we elkaar kunnen helpen met inzichten, met wijsheid en met steun. Omdat het tijd is om een stapje te zetten." Wat jammer dat deze vrouw geen staatssecretaris is geworden zeg.
YESSS er komt een vervolg!
Jammer dat cynisme van de T.
D66 had Nathalie van Berkel dus aangewezen als staatssecretaris Financiën.— Inge Lengton (@IngeLengton) June 22, 2026
Zij had degene kunnen zijn die de enorme box 3-puinhoop moest oplossen.
Dat is een crisis die ook haar opvolger Eelco Eerenberg niet zomaar wegpoetst met ‘ademwerk’. https://t.co/NqCdu1fOht
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