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D66-minister dolblij met verplichte stagevergoeding voor studenten, die ook een tientje kan bedragen

Superleuke neus heb je daar zeg is-ie van was

Het kan wel, of althans, niet helemaal, maar we kunnen het altijd zo laten klinken dat het lijkt alsof het toch gelukt is. Schitterend staaltje lelijke politiek van het Kabinet-Jetten, dat het enerzijds belachelijk vindt dat niet alle stagelopende studenten een vergoeding krijgen, omdat het leven in dit land namelijk taffusduur is en je jonge mensen zo min mogelijk met schulden moet opzadelen, maar het anderzijds ook belachelijk vindt om bedrijven te verplichten die stagelopende studenten zoveel te betalen dat het zoden aan de dijk zet. Ja lekker zelf weten natuurlijk maar een verplichte stagevergoeding zonder ondergrens is een beetje als een vaste seksafspraak met je echtgenote zonder afgesproken frequentie. Het klinkt misschien alsof je gaat naaien, maar de kans bestaat dat je uiteindelijk toch vooral zelf genaaid wordt. Afijn, lang verhaal kort, grote onzin van onderwijsminister Rianne Letschert weer, die ons bovendien achterlaat met de vraag: zou ze generatie-expert Kim Jansen wel hebben geraadpleegd?

Tags: stagevergoeding, d66, het kan wel
@Schots, scheef | 03-07-26 | 16:00 | 99 reacties

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@Ronaldo | 29-04-26 | 15:30 | 206 reacties

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