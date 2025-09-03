De grote steden hebben weer een bezorgde brief aan Den Haag gestuurd. Ditmaal vragen de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven om MEER VRIJHEID. En dan niet meer vrijheid voor u en mij, maar wel voor zichzelf om meer REGELTJES te kunnen opleggen in het verkeer. De fietspaden zijn een darwinistische warzone geworden waarop e-bikes, fatbikes, brommobielen, de eenzame fietser en natuurlijk de BAKFIETS strijden om dominantie. Die laatste zien de burgemeester liever verbannen worden naar de rijbaan, omdat de gevaartes (vaak met een hond en Vlinder, Puk en Liam aan boord) TE GROOT zouden zijn. 'Het fietspad moet een veilige plek blijven voor alle fietsers, niet alleen voor de grootste, sterkste en snelste fietsers.' Dat niet alleen, met een beetje pech donderen ze ook nog uit elkaar. Nu zullen alle bakfietsmoeders en -vaders wel niet vrolijk worden van het nieuws dat ze misschien de grote boze rijweg op moeten, dus we zien de golf van D66-bakfietsprotesten reikhalzend tegemoet.