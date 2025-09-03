achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Burgemeesters grote gemeenten willen BAKFIETS naar de RIJBAAN

Lola-Linde (7) en Pim-Marieke-Lucas (6) woest

De grote steden hebben weer een bezorgde brief aan Den Haag gestuurd. Ditmaal vragen de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven om MEER VRIJHEID. En dan niet meer vrijheid voor u en mij, maar wel voor zichzelf om meer REGELTJES te kunnen opleggen in het verkeer. De fietspaden zijn een darwinistische warzone geworden waarop e-bikes, fatbikes, brommobielen, de eenzame fietser en natuurlijk de BAKFIETS strijden om dominantie. Die laatste zien de burgemeester liever verbannen worden naar de rijbaan, omdat de gevaartes (vaak met een hond en Vlinder, Puk en Liam aan boord) TE GROOT zouden zijn. 'Het fietspad moet een veilige plek blijven voor alle fietsers, niet alleen voor de grootste, sterkste en snelste fietsers.' Dat niet alleen, met een beetje pech donderen ze ook nog uit elkaar. Nu zullen alle bakfietsmoeders en -vaders wel niet vrolijk worden van het nieuws dat ze misschien de grote boze rijweg op moeten, dus we zien de golf van D66-bakfietsprotesten reikhalzend tegemoet.

Tags: bakfiets, gemeenten, fietspad
@Zorro | 03-09-25 | 17:00 | 156 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Nederland. Hoe het ging & Hoe het nu gaat

Gemeenten hebben geen rooie cent meer om kapotte stoepen, fietspaden, bruggen, riolering, wegen etcetera enzovoorts enz enz te repareren. EN WEL HIEROM.

@Pritt Stift | 31-08-24 | 18:00 | 151 reacties

Gemeenten geven gas op lollie omvolking

AZC's massaal doorgedrukt - omwonenden weten van niets - Overheid (Faber) doet niets - lalala, geld - vetcoole interactieve graphic bij de T.

@Pritt Stift | 10-07-24 | 08:00 | 387 reacties

200 gemeenten aan bedelstaf vanaf 2026

Zo'n verbouwing van Het Binnenhof kost nou eenmaal duur

@Pritt Stift | 08-06-24 | 10:35 | 227 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.