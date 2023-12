U moet vooral niet denken dat de statushouders onze huizen inpikken, want dat is niet zo. Sterker nog, ze nemen volgens het huidige overheidsbeleid juist te weinig beschikbare woningen in. Volgens het Rijk moesten in de tweede helft van dit jaar 23.000 statushouders (iets meer dan de gemeente Urk) een huis krijgen, maar tot nu toe wachten 10.000 (ongeveer de gemeente Vaals) daarvan nog steeds op een eigen dak boven het hoofd. Het stikstofgeneuzel en een overvol elektriciteitsnet zorgen ervoor dat we amper nog nieuwe woningen bouwen en steeds minder Nederlanders kunnen nog een betaalbaar onderkomen vinden, maar laten we vooral de komende maand even 10.000 woningen reserveren voor statushouders. Kom op Nederland, even doorpakken voor zacht ei Eric. Maak hem deze maand blij met radicale maatregelen en prop gerust nog wat gezellige nieuwkomers bij een paar studenten in een hok of in zo'n sfeervolle flexwoning. En snel een beetje, want met een onverminderde wekelijkse +1.300 staat in januari de volgende lading huizenzoekers alweer klaar.