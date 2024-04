Wij snappen ook wel dat u liever alleen woont zonder bemoeizuchtige partner die constant over u schouder meekijkt en met ruimte voor een thuiskantoor voor het hybride werken met de sloffen aan de poten. Maar dat kan dus niet meer. Dit land is vol alsook overvol en de woningmarkt krap alsook heel krap en dat betekent dat iedereen moet inschuiven. Op die lege slaapkamer in uw huis kan prima nog een Syrisch gezin wonen en in dat kleine kamertje past nog een Poolse arbeidsmigrant. Die zolder is echt wel ruim genoeg voor recentelijk gescheiden Hendrik die iedere avond een andere Tinder-date uit elkaar trekt voordat hij huilend in slaap valt. Een schuurtje in de tuin? Ruimte zat voor een student. Nee, doe maar twee studenten, anders raakt de jeugd te verwend. Gooi nog een bijstandsgezin in de kelder en een weduwe in een tent in de tuin en dan wordt uw woonruimte eindelijk optimaal benut. Het is misschien wat druk, maar het is het minste dat u voor deze steeds vollere maatschappij kunt doen. Zo, wat zullen we eens doen met die kast onder de trap...