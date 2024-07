Nou moe, die zagen we helemaal niet aankomen. Met de Spreidingswet op de wipstoel van Mevrouw Faber pushen Nederlandse gemeenten massaal nog even AZC's en Opvangs door. Weilandje hierrr, weilandje daarrrr. Valk-hotelletje hierrr, Valk-hotelletje daarrr. Portiekje hierrr,, gebouwtje daarrr. U in de buurt en de man in de straat wordt zoals gewoonlijk weer eens niets gevraagd - ja, op een informatie-avond als het kreng er al staat. U krijgt maar liefst zeven inspraakavonden voor de kleur van het nieuwe buitenmeubilaar in Castricum-Centrum, maar zo'n AZC om de hoek, daar moet u zich vooral niet tegenaan bemoeien. Telegraaf heeft een schitterende interactieve kaart waar alle BLITZKRIEG AZC's komen in Nederland, en uiteraard de werkelijke reden waarom de gemeenten zoveel haast hebben met de omvolking.

Ze krijgen 4000 euro, per plek.

De neus dus. Gaat lekker hoor, Ahmed Marcash, bijna 7 mio binnengeharkt!