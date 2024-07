Hee zeg Amsterdam en Utrecht zijn op grote schaal opgelicht. Eerst waren er de bakfietsen des doods van Babboe, nu blijkt zo'n beetje de hele sector corrupt. Niet alleen zijn die dingen dus lelijk en verschrikkelijk voor andere weggebruikers, bij nader inzien zijn Vlinder, Veerle en Valentijn hun leven ook nog eens niet zeker. Voertuigen van Vogue, Cangoo en Bakfiets.nl komen met enig instortingsgevaar, met alle gevolgen van dien. Een vader vertelt aan RTL: "De bak kukelde om en de kinderen vielen eruit. De kleine had een bult zo groot als een tennisbal."

De NVWA gaat onderzoek doen, maar misschien kan de NSC zich er over ontfermen, want dit alles gilt om Pieter Omtzigt. Wie was waar van op de hoogte - en wanneer? Onafhankelijk van de antwoorden is het wellicht tijd voor een nieuwe Landelijke actie: Sterf, Bakfiets, Sterf!